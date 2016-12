Primarul Nicolae Matei şi năvodărenii au sărbătorit Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului

Primarul Nicolae Matei și năvodărenii au sărbătorit Ziua Eroilor și Înălțarea Domnului

Sărbătoare mare ieri la Năvodari, unde mii de oameni s-au adunat la troița din centrul localității, alături de primarul Nicolae Matei, preoți, oficialități locale și cadre militare. Eveni-mentul a avut o dublă însemnătate, ieri celebrându-se Ziua Pomenirii Eroilor Neamului, dar și sărbătoarea Înălțării Domnului. Cu acest prilej, orașul s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare.Sute de copii și elevi, prichindei îmbrăcați în straie populare, oameni de toate vârstele au rostit „Hristos s-a înălțat”, asistând la slujba susținută de un sobor de preoți în aer liber.Ca de obicei, gazdă a fost primarul Nicolae Matei, care a ținut să mulțumească oamenilor că într-o asemenea zi de mare însemnătate au găsit de cuviință să sărbătorească împreună.„Ne aflăm astăzi aici să sărbătorim o zi cu dublă semnificație: Ziua Pomenirii Eroilor Neamului și Înălțarea Domnului. Este nevoie ca și la Năvodari să cultivăm spiritul de patriotism și eroism, mai ales în rândul copiilor și tinerilor. Este bine să ne comemorăm eroii, să ne amintim și să ne cinstim eroii din Năvodari. Acest spirit trebuie cultivat, trebuie îngrijit și cred că pentru acest lucru ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu pentru tineri. Alături de primari, azi avem Biserica și preoții, armata, școala, dascălii și elevii. Ce bucurie poate fi mai mare decât să sărbătorim împreună această zi. Am creat condiții administrative să putem sărbători, să putem munci și să ne putem bucura împreună.Știu că ne aflăm într-o perioadă de campanie electorală și de aceea nu o să încep să vă enumăr ce proiecte am, ce vreau să fac pentru Năvodari și ce am făcut. Fiecare dintre voi știți prea bine toate acestea. Vreau însă doar să vă asigur că Năvodariul este pe mâini bune. Ca primar știu ce am de făcut împreună cu echipa mea de consilieri locali pentru a putea să ne mândrim cu toții de un oraș european, așa cum ne dorim. Schimbările se văd de la lună la lună, avem proiecte importante pentru Năvodari și sunt convins că ne vom bucura împreună la finalizarea lor. Împreună vom putea trece peste toate greutățile și vom face din Năvodari cel mai frumos oraș din România”, a declarat primarul Nicolae Matei.În semn de prețuire pentru eroii Năvodariului, Nicolae Matei a premiat cu bani și diplome doi veterani de război, mulțumindu-le pentru ceea ce au făcut pentru țară. A urmat apoi un program artistic al elevilor din Năvodari, cântece și dansuri populare, dar și un moment impresionant de chitară.În intonarea imnului de stat, au urmat depunerile de coroane de flori la monumentul eroilor din centrul orașului. Primarul Nicolae Matei și viceprimarul Florin Chelaru au fost primii care au depus coroane, urmați de consilierii locali, cadre militare și personalități publice locale.Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, după care toată lumea a fost invitată la un pahar de bere și un ou roșu.