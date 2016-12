Primarul Nicolae Matei oferă rechizite tuturor elevilor din oraş

La Năvodari

Primarul Nicolae Matei oferă rechizite tuturor elevilor din oraș

Părinții elevilor din Năvodari vor fi scutiți și anul acesta de cheltuieli, după ce primarul Nicolae Matei a anunțat că fiecare elev va găsi în bănci, în prima zi de școală, câte un ghiozdan cu rechizite. Acesta va conține 10 caiete, de română și matematică, pixuri, creioane, culori și un penar. Încă de la începutul mandatului său, edilul încurajează educația și performanța și le oferă tuturor elevilor, de la mic la mare, rechizite și ghiozdane. În acest an, au fost deja distribuite în școlile din oraș 5.000 de ghiozdane cu rechizite, toate aranjate pentru fiecare categorie de elev. Reamintim că, an de an, directorii unităților de învățământ din orașul Năvodari beneficiază de sprijinul edilului pentru a le oferi elevilor cele mai bune condiții de studiu. În altă ordine de idei, edilul din Năvodari a anunțat că, astăzi, va par-ticipa la festivitățile de deschidere a noului an școlar organizate în toate instituțiile de învățământ din oraș.