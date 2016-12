Primarul Nicolae Matei, de la Năvodari, nu se teme de contracandidaţii săi

4

minciuni`

Numai aberatii din partea actualului primar !!! Pt a nu pierde fotoliul de primar este in stare sa faca orice....inclusiv SA SEMNEZE AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A DEPOZITULUI DE DESEURI INDUSTRIALE,pe care el ne asigura ca n-o va semna! N-avem nevoie de un asemenea om,mincinos si corupt sa ne mai conduca inca 4 ani. Doamna Rodica are dreptate,strazile din Mamaia Sat arata jalnic si nu doar acele strazi,ci si in oras (spre Sibioara).