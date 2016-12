Primarul Murfatlarului le-a urat succes elevilor în noul an şcolar

Primarul Murfatlarului le-a urat succes elevilor în noul an școlar

Reprezentantul administrației publice locale din Murfatlar, Valentin Saghiu, a participat, ieri, la deschiderea anului școlar 2014-2015.Este al doilea an consecutiv în care edilul susține învățământul din Murfatlar și Siminoc prin programul de rechizite școlare, destinat tuturor copiilor din învățământul preșcolar (grădinițe), clasele primare și gimnaziale. Copiii au primit rechizite chiar în prima zi de școală. De asemenea, a fost inaugurat noul microbuz școlar cu care vor fi transportați elevii.Într-un tur de forță, primarul Valentin Saghiu a trecut pe la toate instituțiile de învățământ din Murfatlar pentru a le ura elevilor un nou an școlar cu multe rezultate bune. Astfel, primarul a trecut pragul Grădiniței Nr. 1, Școlii Adrian V. Rădulescu, Liceului Teoretic Murfatlar, Grădiniței Nr. 2 și Școlii din Siminoc. Reprezentantul administrației publice locale a stat de vorbă cu elevii, părinții și cadrele didactice.„Vă doresc să aveți un an școlar bun, cu multe împliniri și să treceți testele cu note mari! De asemenea, transmit un gând bun tuturor profesorilor pentru eforturile organizatorice depuse ca totul să decurgă bine, dar și pentru dedicarea de care dau dovadă!”, a afirmat, ieri, primarul Murfatlarului, Valentin Saghiu.