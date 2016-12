Primarul Matei, plângere penală împotriva şefului Trezoreriei

3

matei cumpara rechizite la scolari

Dupa ce a cheltuit banii primariei pentru a-si face publicitate Matei se vede in situatia de a se plange ca nu mai are bani. Asa ca persoanele handicapate ar trebui sa iasa in strada si sa-i ceara primarului sa le explice unde sunt banii primariei din taxele si impozitele navodarenilor.