Primarul Mariana Gâju, planuri pentru Campusul Şcolar: "Vrem să creăm o clasă care să pregătească elevi pentru UMC"

Primarul Mariana Gâju, planuri pentru Campusul Școlar: "Vrem să creăm o clasă care să pregătească elevi pentru UMC"

Reprezentanții administrației publice locale din Cumpăna au organizat, recent, acțiunea de închidere a proiectului „Campus Școlar Grup Școlar Cumpăna”.Pe lângă cadrele didactice, la eveniment au fost prezenți președintele CJC, Horia Țuțuianu, Adrian Crăciun din partea Zonei Metropolitane Constanța, inspectorul școlar Gabriela Neagu, Luminița Mihailov, de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, dar și reprezentanții administrației publice locale Cumpăna în frunte cu primarul Mariana Gâju și vice-primarul Florin Neagu.„Toate Guvernele României, și repet, toate, au uitat atunci când s-au cocoțat în fruntea țării, de noi, de talpa țării. Trebuie să atragem fonduri, nimeni nu ne obligă să rămânem în administrație. Vrem să schimbăm ceva, mentalități, proceduri. Trebuie să luptăm, să fim o echipă. În ceea ce privește educația, la nivel liceal intenționăm să creăm o clasă care să pregătească elevi pentru Universitatea Maritimă Constanța. Astfel, acest campus să deservească nu doar Cumpăna, să încercăm să atragem elevi din tot județul”, a spus primarul Mariana Gâju. La rândul lui, președintele CJC, Horia Țuțuianu, s-a arătat impresionat de noua construcție și a spus că se bucură nespus de investiția în educație de la Cumpăna.„Vin aici cu mândrie, aveți un primar destoinic. Educația e cea mai importantă. Am văzut în județ multă decădere. Mulți primari uită să se aplece asupra educației. Am spus de multe ori că cine nu investește în educație, nu investește în viitorul unei națiuni. Investiția pe care Primăria Cumpăna a realizat-o în acest campus școlar este deosebit de importantă, atât pentru dezvoltarea educațională a elevilor, cât și pentru dezvoltarea economică a județului”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.Noua instituție școlară va asigura condiții educaționale la un nivel de excelență pentru 600 de elevi ce vor proveni cu precădere din mediul rural.Investiția se află în zona locuințelor ANL, unde Primăria a dezvoltat în ultimii ani un cartier în care mai mulți locuitori și-ar dori să locuiască. Construcția are 24 de săli de clasă, patru ateliere, un cămin-internat cu 120 de locuri, cantină și club pentru 120 de persoane, 15 garsoniere - spații de cazare pentru elevi, bibliotecă și bază sportivă.Bugetul proiectului a fost de 35.124.409,09 lei, din care 26.952.554,70 de lei reprezintă valoarea totală eligibilă pentru finanțare, iar 8.710.905,48 de lei reprezintă contribuția Primăriei comunei Cumpăna la cheltuielile proiectului.