Preferat de 51,3% din locuitorii orașului Medgidia

Primarul Marian Iordache se îndreaptă spre al doilea mandat

Cu un guvern ostil, care nu a fost prea apropiat de primarii liberali, edilul Medgidiei, Marian Iordache, a reușit să demonstreze, totuși, în primul mandat, că administrația orașului a fost dată pe mâini bune în urmă cu patru ani.În aceste condiții, nu este de mirare de ce locuitorii orașului Medgidia doresc continuitate la cârma orașului, mai ales acum, când primarul Marian Iordache are Guvernul USL alături. Cei mai mulți dintre cei intervievați spun că aceasta este cea mai bună soluție pentru ca toate proiectele începute să fie duse la bun sfârșit. Cel mai recent sondaj de opinie privind intenția de vot a cetățenilor municipiului Medgidia la alegerile din data de 10 iunie 2012, realizat de specialiștii de la Mitriks, a relevat că majoritatea locuitorilor din Medgidia îl vor vota pe Marian Iordache pentru funcția de primar. Operatorii care au realizat acest sondaj au chestionat cetățeni din toate zonele orașului și din toate categoriile de vârstă, atât persoane cu studii primare, medii și superioare, bărbați și femei. În urma realizării sondajului, a reieșit că 51,3% din cetățenii care au răspuns la acest sondaj vor vota și de această dată cu actualul primar, Marian Iordache, reprezentantul USL la Medgidia, în timp ce 24% dintre intervievați au spus că vor vota cu Dumitru Moinescu. În urma acestui sondaj, a mai reieșit că 11,1% din cei intervievați sunt nehotărâți privind intenția de vot, iar restul voturilor se vor distribui către ceilalți șapte candidați. Referitor la intenția de vot pentru consilierii locali, 56,5% din cetățenii municipiului Medgidia vor vota USL pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean, deoarece sunt convinși că această alianță politică va duce la realizarea tuturor proiectelor începute și nu numai. O altă proporție, respectiv 17,3% din cetățenii participanți la sondaj, sunt încă nehotărâți, în timp ce doar 10,5% vor vota cu PDL, 5,5% cu PP-DD, 2,5% cu PER și 1,6% cu UDTTMR. Ce-și doresc cel mai mult locuitorii orașului Pe de altă parte, mulți dintre cetățenii orașului Medgidia cunosc proiectele începute de actualul primar și spun că-și doresc ca el să rămână în fruntea administrației pentru a le duce la bun sfârșit, fiind convinși că dacă „se schimbă cârma, se va schimba și direcția vântului”. În ceea ce privește ce-și doresc cel mai mult pentru orașul lor, oamenii spun că, întotdeauna, se gândesc în primul rând la sănătate și de aceea, una din marile lor dorințe este ca ambulatoriul și policlinica din oraș să fie reabilitate. De altfel, se pare că actualul edil cunoștea opinia cetățenilor, deoarece, recent, la inițiativa primarului Marian Iordache și a managerului Spitalului Municipal Medgidia, Stere Bușu, a demarat un astfel de proiect care se va desfășura pe o perioadă de doi ani. El va cuprinde lucrări de construcții și dotarea cu echipamente și aparatură medicală, valoarea totală fiind de cinci milioane de euro, din care 98% o reprezintă bani din finanțare europeană și 2% contribuția Consiliului Local Medgidia. Acest proiect are în vedere modernizarea întregii clădiri care este formată din parter și etaj, modernizarea labora-torului, a cabinetelor de fizioterapie, TBC, diabet, medicină de familie și planning familial. O altă dorință a cetățenilor din Medgidia și cunoscută de edilul Marian Iordache vizează siguranța cetățeanului și tocmai de aceea, în urmă cu câteva zile, la sediul Poliției Locale din Medgidia, s-au încheiat lucrările la prima parte a unui important plan. Mai exact, a fost amenajat un centru de monitorizare, unde s-au asigurat toate condițiile necesare astfel încât echipamentele ce se vor monta să poată prelua imagini de la toate cele 256 de camere ce se vor afla pe domeniul public. Valoarea totală a investiției pentru lucrările de construcție și amenajare a fost de 25.000 lei și a fost suportată de Poliția Locală. Odată cu acest proiect, s-au creat și 21 de noi locuri de muncă. De asemenea, se vor crea noi locuri de muncă și pentru cea de-a doua parte a acestui plan, și anume pentru montarea camerelor de luat vederi, stâlpilor, precum și la construirea de rețele electrice pentru alimentarea camerelor de luat vederi. Acest proiect are ca termen final de punere în funcțiune data de 1 decembrie 2012.