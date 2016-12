Prefectul Palaz i-a făcut plângere penală

Primarul Mangaliei încasează taxe ilegal

Prefectul Claudiu Palaz a formulat, ieri, o plângere penală împotriva primarului municipiului Mangalia, Claudiu Mihai Tusac, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Acțiunea prefectului vine ca urmare a faptului că primarul municipiului Mangalia încasează în continuare taxele și impozitele locale pe 2011 chiar dacă hotărârea de Consiliu Local prin care au fost adoptate a fost atacată în instanță la începutul anului. „De mai bine de jumătate de an, primarul Tusac încalcă repetat și cu bună știință prevederile legale privitoare la adoptarea actelor administrative de către autoritățile publice locale, ceea ce are con-secințe negative asupra contribuabililor, pe care-i obligă să achite la bugetul local al Muni-cipiului Mangalia impozite și taxe locale adoptate nelegal. Prin HCL Mangalia 3/25.01.2011, pe care, de altfel, am atacat-o astăzi în instanță, s-a încălcat legislația privind adoptarea și încasarea taxelor și impozitelor. Primarul Tusac, în loc să vegheze la respectarea și aplicarea legii, este primul care o încalcă, și asta este cu atât mai grav cu cât consecința actelor sale este vătămarea intereselor cetățenilor municipiului Mangalia. De aceea, nu voi permite ca în spatele unor așa-zise interese ale turismului din sudul litoralului să se aducă grave atingerii legii și cetățenilor”, a declarat prefectul județului Constanța.