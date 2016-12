Primarul Mangaliei, Cristian Radu, gazdă pentru americani

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, Dean Thompson, și primarul Mangaliei, Cristian Radu, au inaugurat, miercuri, Pavilionul C al Spitalului Municipal.Corpul de clădire a fost renovat și modernizat, recent, de militarii americani, cu fonduri acordate de către Comandamentul European al Forțelor Armate SUA în Europa. La eveniment, au mai luat parte col. Louis Seliquini, șef al Biroului SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, maiorul William Spurlock, ofițer Relații Bilaterale, dr. Liviu Mocanu, directorul Spitalului Municipal, soldații americani implicați în proiect, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.Cu această ocazie, primarul Cristian Radu a mulțumit soldaților americani pentru implicarea în lucrările de reabilitare a Pavilionului C al spitalului, adăugând că, în curând, aceștia vor da startul și altor proiecte la nivel local.La rândul său, Dean Thompson și-a exprimat aprecierea față de colaborarea dintre reprezentanții Armatei SUA și cei ai Spitalului și Primăriei Mangalia, în vederea bunei derulări a proiectului de renovare și modernizare a Pavilionului C.„Mă bucur că am putut să le demon-străm locuitorilor Mangaliei că noi respectăm ceea ce promitem comunității. Apreciem oportunitatea oferită soldaților noștri de a ajuta România. Vrem să arătăm românilor din toată țara că ne pasă de ceea ce se întâmplă în comunitatea lor și vrem să le dăm înapoi puțin din ospitalitatea ce a fost oferită trupelor noastre, în momentul în care am derulat și alte exerciții în zonă”, a subliniat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București.