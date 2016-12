Primarul Iordache a depus jurământul. Moinescu a dispărut din administraţia locală

La Medgidia

Primarul Iordache a depus jurământul. Moinescu a dispărut din administrația locală

Ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, ales în urma alegerilor din 10 iunie 2012 pentru mandatul 2012-2016, a avut loc, vineri, în sala mare a Primăriei Medgidia. În urma validării mandatelor de către comisia numită, componența noului consiliu este următoarea:USL - Luminița Vlădescu, Marian Butnaru, Marius Ciprian Baboș, Daniela Daniel, Zoe-Mihaela Dardac, Georgiana-Rozemari Gheorghiu, Floreta Cireșica Ungureanu, Constantin Pricop, Alexan-dru Pascu, Narcis Ion, Stelică Caprinciu, PDL - Camelia Pleșca, Chenan Ibram, Monica Nedelcu, PP-DD - Vasile Ivanof, Vasile Cojocaru, UDTTMR - Nedret Bechiș, UNPR - Dănuț Dumitru Cotârlă, PER - Sorin Elvis Radu. După depunerea jurământului de către consilierii aleși, a venit rândul primarului Marian Iordache să depună jurământul, dar nu înainte de a fi făcut public rezultatul validării acestuia. Astfel, președintele Judecătoriei Medgidia, Alina Isabela Stănescu, a prezentat procesul de validare al actualului primar. Marian Iordache a obținut al doilea mandat consecutiv în urma alegerilor din 10 iunie 2012, în cadrul cărora a obținut 11.320 din totalul de 20.569 de voturi valabile. Următorul punct pe ordinea de zi a fost desemnarea și alegerea vice-primarului. Pentru această funcție, au fost desemnate două persoane respectiv, Georgiana Gheorghiu și Luminița Vlădescu. În urma votului secret al consilierilor, a fost validată în funcția de viceprimar al municipiului Medgidia Luminița Vlădescu. Ultimul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat constituirea comisiilor de specialitate și desemnarea președinților și secretarilor acestora. Ședința s-a desfășurat în prezența prefectului Constanței, Bogdan Iulian Huțucă. În sală au mai fost prezenți deputatul Mihai Lupu, șefii instituțiilor publice din municipiu, Poliția Locală, Jandarmerie, Administrația Financiară. Referitor la noul consiliu local, primarul s-a declarat optimist în ceea ce privește colaborarea cu acesta. „Sunt convins că, prin modul în care vor lucra, consilierii vor avea o activi-tate constructivă pentru locuitorii orașului. Am discutat deja cu ei și toți consilierii sunt determinați să ajute, și am încredere că împreună vom face lucruri bune pentru municipalitate”, a spus edilul Marian Iordache. În urma alegerilor din 10 iunie, fostul primar al municipiului Medgidia din mandatul 2004-2008, Dumitru Moinescu, a dispărut din adminis-trația publică locală. Fost democrat-liberal, la alegerile din 10 iunie, Dumitru Moinescu a candidat independent pentru funcția de primar al municipiului Medgidia. Deși spera să ajungă, din nou, la cârma orașului, Moinescu a fost înfrânt cu un procent zdrobitor de Marian Iordache, care a obținut 53,03% din voturile valabil exprimate. În tot acest timp, Dumitru Moinescu nu a reușit să obțină decât 16,9%. Pe de altă parte, menționăm că Dumitru Moinescu nu este consilier local, așa cum se „aude” prin oraș, deoarece el nu a candidat și pentru această funcție.