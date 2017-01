Primarul Ion Ioniţă nu vrea NUP ci judecarea dosarelor în instanţă

Primarul Ion Ioniță nu vrea NUP ci judecarea dosarelor în instanță

Potrivit propriilor declarații, primarul comunei Agigea, Ion Ioniță, s-a prezentat, săptămâna trecută, din nou, la DNA, în dosarul privind vânzarea unui teren și repartizarea a 389 de locuințe tinerilor între 18 și 35 de ani. În ceea ce privește terenul, procurorii îl învinuiesc pe Ioniță că l-a înstrăinat la un preț subevaluat, în timp ce primarul a susținut încă de la început că este vorba despre niște terenuri neproductive care au fost vândute în conformitate cu hotărârile de consiliu local. Și de această dată, primarul și-a susținut declarația inițială, el fiind însoțit acum de un avocat. „Atâta timp cât o hotărâre de consiliu local poartă avizul de legalitate al secretarului de primărie și hotărârea nu este atacată în contencios de prefect am considerat că este legală și am încercat să o duc la îndeplinire“, a fost declarația lui Ioniță. În ceea ce privește locuințele pentru tineri, primarul a menționat că, și în acest caz, poate demonstra că totul este conform legii. Învinuirea care i se aduce constă în faptul că a acceptat ca acte la dosarele întocmite de tinerele familii și declarațiile pe proprie răspundere, semnate în fața secretarului de primărie, și nu numai pe cele întocmite la notar. Ioniță explică însă că declarațiile contestate sunt conform Legii nr. 15/2003. Ioniță așteaptă acum decizia procurorului în acest caz. El susține că speră ca dosarul să fie soluționat în instanță, nefiind adeptul NUP-ului. „Ei doar presupun acum, dar pe lege nu au ce să facă, de aceea vreau să se soluționeze în instanță și nu cu presupuneri”, ne-a declarat Ioniță care amenință chiar cu plângere la CSM și la Bruxelles, dacă nu primează legea. Până la aflarea rezultatelor anchetei procurorilor, Ioniță nu va sta liniștit. Primarul ne-a declarat ieri că are cunoștință de alte plângeri care s-au făcut împotriva lui la București pe motiv că „am tras apă pe strada viceprimarului și nu știe el cum am făcut asta, am zugrăvit școli și grădinițe și, la fel, nu știu ei cum… “. Mai sunt, de asemenea, niște dosare care îl vizează pe primarul din Agigea și la DNA Constanța. De la DNA, la amantă Așadar, Ioniță este destul de familiarizat cu plângerile împotriva sa. Una dintre ele s-a referit, la un moment dat, la domiciliul lui. Cei care „vor și ei dar nu știu cum”, așa cum îi caracterizează primarul pe cei care „în loc să muncească se plimbă pe drumuri”, l-au „pârât“ pe primar cum că n-ar avea domiciliul în Agigea, ci în Eforie. Chemat să dea declarație la poliție și sătul de plângerile care se tot fac împotriva lui, Ioniță a demonstrat cu buletinul că lucrurile stau tocmai pe dos și „a menționat”, în scris, în fața omului legii, că merge de trei ori pe săptămână la Eforie,… „la amantă”. 