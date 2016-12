Primarul Gheorghe Moldovan vrea să schimbe faţa comunei Albeşti cu bani europeni

Primarul Gheorghe Moldovan vrea să schimbe fața comunei Albești cu bani europeni

Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, are multe inițiative, însă bugetul localității este prea mic pentru planurile sale ce vizează dezvoltarea locală. Drept urmare, după cum susține edilul singurele soluții rămân atragerea fondurilor europene și alocarea unor sume importante de bani de la Guvern. Până atunci, din sponsorizări, la fel ca și în anii trecuți, primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, și consilierii locali sunt în pregătiri pentru a sărbători cum se cuvine „Fiii satului Albești”.Acțiunea face parte din seria evenimentelor dedicate „Zilei comunei Albești” care va avea loc pe 17 mai și se va finaliza pe 21 mai, atunci când este hramul bisericii din localitate.Atmosfera de petrecere va debuta pe Valea Albeștiului, unde pe scena amenajată special pentru acest eveniment vor urca, pentru a-i încânta pe cei prezenți cu melodii frumoase, Sonny Flame, Simona Nae, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Elisabeta Turcu, Nicolae Datcu.Nici cei mici nu vor fi uitați deoarece organizatorii au dispus ca, în zona evenimentului, să fie amenajat un parc de distracții, cu trambuline gonflabile, mai multe jocuri roata norocului, dar și terase cu dulciuri, sucuri și vată de zahăr. Totodată, de la eveniment nu vor lipsi nici standurile cu suveniruri și cele tradiționale cu mici și bere.„A devenit o tradiție să organizăm această serbare câmpenească și, de la an la an, vin tot mai mulți oameni. Mă bucură nespus când văd că oamenii se simt bine, mai ales că astfel putem păstra tradiția locurilor natale. Este un eveniment de relaxare pentru că locuitorii au nevoie și de asemenea acțiuni după ce un an întreg muncesc zi de zi. Apoi, pe 21 mai, vom face o agapă deoarece este hramul bisericii”, a declarat edilul Gheorghe Moldovan.Finalizarea sălii de sport întârzie din cauza constructoruluiÎn ceea ce privește dezvoltarea comunei, primarul Gheorghe Moldovan spune că are mai multe proiecte legate de dezvoltarea comunei și cea mai mare speranță vine de la fondurile europene.„Am mai multe proiecte în lucru însă, deocamdată, mă axez pe acelea începute, cum ar fi sala de sport. Aici am întâmpinat tot felul de probleme, ba au început lucrările, ba s-au oprit, nici nu mai știu când o să fie finalizată deoarece firma care a câștigat licitația a intrat în insolvență”, a declarat primarul Gheorghe Moldovan.Lucrările la sala de sport au început încă din 2012 prin Compania Națională de Investiții însă birocrația excesivă a îngreunat finalizarea acesteia la termen. Noua sală de sport este destinată tuturor categoriilor de vârstă și orice persoană va putea beneficia de facilități, nu doar elevii din localitate. Capacitatea sălii este de 150 de locuri și corespunde normelor europene. Mai mult, lângă sala de sport a fost deja amenajată o bază sportivă ce cuprinde și un stadion, precum și vestiare pentru cei care vor să practice diverse sporturi, întregul parc sportiv fiind amenajat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați.Edilul din Albești spune că locuitorii au mare nevoie de această sală deoarece, în momentul de față, cei care doresc să practice vreun sport sunt nevoiți să meargă la Mangalia.„Pe lângă finalizarea sălii de sport mai am un plan deoarece îmi doresc tare mult să fie introdusă rețeaua de canalizare menajeră și să fie asfaltate toate străzile din cele patru sate ale comunei. Realizarea multor proiecte depinde de atragerea fondurilor europene. Cele două proiecte despre care am spus sunt extrem de importante pentru comunitate, mai ales că localitățile care compun comuna sunt situate într-o zonă preponderent turistică și vrem să asigurăm o infrastructură bună celor care ar dori să viziteze comuna noastră ce cuprinde și Pădurea Hagieni”, a mai declarat primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan.În plus, el a adăugat că a mai depus un proiect pentru reabilitarea căminului cultural din Albești și își dorește tare mult construirea unui asemenea cămin și în satul Arsa.