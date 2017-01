Primarul Gheorghe Hânsă, târât în instanţă din cauza maidanezilor din oraş

Primarul Gheorghe Hânsă, târât în instanță din cauza maidanezilor din oraș

Scandalul dintre primarul orașului Cernavodă și directorul adăpostului de câini „Spike” va fi tranșat în justiție după ce Viorel Tcaci l-a acționat în instanță pe edilul Gheorghe Hânsă, pe motiv că dorește să-l evacueze abuziv de pe terenul unde funcționează asociația de îngrijire a animalelor.Potrivit lui Viorel Tcaci, în momentul de față există două plângeri la Judecătoria Medgidia și la Tribunalul Constanța, iar până la soluționarea litigiului solicită suspendarea oricărei acțiuni.Litigiul dintre cei doi a apărut după ce, consilierii locali din Cernavodă au aprobat rezilierea contractului de concesiune unde funcționa Adăpostul pentru câini „Spike” din oraș, după ce, mai mulți locuitori ai orașului s-au plâns că locul a devenit un adevărat focar de infecție.În urma reclamațiilor făcute de oameni, reprezentanții Primăriei Cernavodă s-au deplasat la fața locului iar ceea ce au găsit acolo i-a făcut să se ia cu mâinile de cap. Pe lângă mizerie, angajații instituției publice au găsit mai multe animale schilodite și aproape moarte de foame, multe dintre ele bolnave.„În ciuda declarațiilor mincinoase ale domnului Viorel Tcaci, reprezentantul adăpostului, care a adus numeroase acuze nefondate la adresa primarului Gheorghe Hânsă, administrația locală a reușit să demonstreze în fața tuturor autorităților și a instituțiilor de presă, că primăria nu dorește să distrugă în mod abuziv adăpostul și nici să ucidă câinii, care erau ținuți în condiții improprii, mizere și fără hrană. Asta au demonstrat și echipele administrației, prin pozele făcute la fața locului, care arată focarul de infecție în care trăiesc animalele, deja schilodite de foame, o parte din ele chiar și bolnave. Nu doar traiul mizer al câinilor a îndemnat primăria să solicite rezilierea contractului de concesiune al lui Tcaci Viorel și Leseschi Doina, ci și cele 21 de reclamații ale cetățenilor din zonă, în care susțin că nu mai suportă focarul de infecție creat de acel adăpost și că se tem de animalele turbate și agresive”, se spune într-un comunicat de presă remis redacției de Sorina Popa, purtătorul de cuvânt al Primăriei Cernavodă.La rândul lui, primarul Gheorghe Hânsă susține că acțiunea angajaților instituției publice este perfect legală și a avut loc după ce, mai mulți locuitori ai orașului au făcut plângeri la autoritatea publică locală.„Acțiunea de reziliere a contractului de concesiune a fost luată după ce oamenii au venit și s-au plâns la primărie de ceea ce se întâmplă acolo.Locuitorii au fost susținuți și de Consiliul Local care a aprobat cererea de reziliere a contractului de concesiune, astfel că cei doi, Tcaci Viorel și Leseschi Doina, sunt obligați să curețe cei 1.500 de metri de teren. Documentele arată că zona este acoperită de mizerie, câinii sunt ținuți în condiții improprii, fără tratament, acoperiți de râie și liberi, fiind un pericol pentru persoanele și copiii din zonă. În acest sens, primăria i-a oferit un termen de 14 zile lui Tcaci Viorel, pentru a dezafecta terenul. Animalele vor fi luate din acel loc, tratate medical și adăpostite la centrul Save the doggs and other animals”, a menționat edilul din Cernavodă.Reamintim că, în orașul Cernavodă există din anul 2012, un adăpost de animale „Save the dogs and other animals” construit conform standardelor europene. El a fost ridicat anul trecut din bani europeni, pe terenul oferit de primărie și adăpostește în prezent peste 300 de câini și alte câteva zeci de măgari și cai. Investiția s-a ridicat la aproximativ jumătate de milion de euro, iar animalele sunt ținute în condiții proprii, curățenie, hrană și asistență medicală.