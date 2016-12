Primarul Gheorghe Cojocaru ţinteşte un nou mandat la Primăria Murfatlar

Primarul Gheorghe Cojocaru țintește un nou mandat la Primăria Murfatlar

Cu doar trei luni înainte de alegerile locale, reprezentanții PDL Constanța lucrează intens la desemnarea candidaților pentru localitățile din județ. Dacă în unele orașe și comune nu se știe cine va candida, există și localități unde lucrurile sunt foarte clare datorită rezultatelor bune de care au dat dovadă actualii primari, dar și faptului că stau foarte bine în sondaje.Una din localitățile unde democrat-liberalii sunt mândri de primarii lor este orașul Murfatlar în fruntea căruia se află Gheorghe Cojocaru.Aflat la primul mandat la Primăria orașului Murfatlar, edilul Gheorghe Cojocaru a reușit să demonstreze că își ține promisiunile făcute. El a reușit să realizeze, într-un timp destul de scurt, foarte multe lucruri pentru cetățenii localității.În acest context, nu este de mirare că democrat-liberalii constănțeni l-au desemnat candidat și pentru alegerile din luna iunie.„Intenționez să mai candidez pentru un nou mandat de primar la alegerile din iunie. Am mai multe proiecte în lucru, la unele dintre ele am obținut deja finanțare, la altele aștept încă un răspuns și de aceea doresc dacă și cetățenii vor, să mai obțin încă un mandat”, a declarat Gheorghe Cojocaru.Revenind la lucrurile deja realizate în localitate, în acest mandat s-au asfaltat mai multe străzi și s-au făcut trotuare în oraș. S-a cumpărat o autogunoieră nouă, iar sistemul de iluminat public a fost reabilitat.De asemenea, s-au făcut proiecte pentru alimentarea cu energie electrică în mai multe zone și s-a construit o nouă sală de sport. Pe de altă parte au fost înființate locuri de joacă pentru copii.„În orașul Murfatlar mai avem în lucru un teren de sport în aer liber cu nocturnă și gazon sintetic pe care sperăm să-l finalizăm cât mai curând. Totodată, nu am abandonat proiectul privind locuințele ANL. Deși toată pro-cedura decurge foarte greoi nu am renunțat nicio clipă la acest proiect atât de util pentru tinerii din Murfatlar”, a mai spus Gheorghe Cojocaru.