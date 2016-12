Primarul Gheorghe Cojocaru neagă zvonurile că ar renunţa la candidatură

Primarul Gheorghe Cojocaru neagă zvonurile că ar renunța la candidatură

Aflat la primul mandat la Primăria orașului Murfatlar, edilul Gheorghe Co-jocaru a reușit să demonstreze că, înainte de toate, este un om care are coloană vertebrală și nu dă bir cu fugiții la greu. În timp ce alți colegi de partid au plecat la alte formațiuni politice după ce Guvernul PDL a căzut, cu toate că a fost „curtat”, Gheorghe Cojocaru a rămas fidel formațiunii politice cu care a câștigat mandatul de primar în 2008.În acest context, se poate spune că, actualul primar este un om pe care te poți baza atunci când situația o impune. De altfel, sloganul sub care candidează pentru un nou mandat este „Votați OMUL, votați PRIMARUL Cojocaru Gheorghe”.Cinstea, corectitudinea și munca din administrația publică în folosul cetățenilor au primat pentru Gheor-ghe Cojocaru din 2008 și până în prezent, iar aceste lucruri se pot vedea în lucrurile pe care le-a făcut pentru oraș și localitățile aferente.În aceste condiții, nici nu este de mirare că locuitorii din Murfatlar doresc continuitate în administrația publică locală. Cel mai recent sondaj de opinie privind intenția de vot a cetățenilor orașului Murfatlar la alegerile din data de 10 iunie 2012, realizat de specialiștii de la MT Consulting, a relevat că locuitorii doresc continuitate.Astfel, actualul primar, Gheorghe Cojocaru, se află în preferințele a 34,7% din cetățeni. El este urmat de liberalul Ion Vlădoi care are 28,3%, social-democratul Valentin Saghiu cu 26.8 %, Remzi Bolat de la PP-DD care are 2,3 % și Adrian Brădeanu de la UNPR care este dorit de 1,2% din locuitori. Sondajul a mai relevat și faptul că există și locuitori nehotărâți procentul fiind de 6,7 %.Din câte se pare, faptul că se află pe primul loc în preferințele locuitorilor îi nemulțumește pe contracandidații săi care au început să răspândească fel și fel de zvonuri. Astfel, cel mai recent dintre acestea, face referire la faptul că primarul Gheorghe Cojocaru își va da demisia din funcție și își va retrage candidatura pentru primărie, urmând să susțină la alegeri unul dintre ceilalți candidați.În 2008, Vlădoi striga pe stradă «Cojocaru și cu Nașu’ vor să vă vândă orașul!»Contactat de redactorii „Cuget Liber”, edilul Gheorghe Cojocaru a negat cu vehemență faptul că va renunța să fie alături de cetățeni.„Am fost educat în spirit de bun-simț și mi-am dorit o campanie liniștită bazată pe idei și numai pe programe realizabile dar cu cât se apropie ziua alegerilor, în disperarea contracandidaților de a câștiga ei și a grupurilor de interese din alte localități, s-a recurs la minciună, amenințări dar mai ales la dezinformări. Am auzit și eu zvonul cum că eu mi-aș da demisia vineri (n.r. astăzi), și aș susține un alt candidat. Și-ar dori ei! Țin să-i anunț că sunt mai hotărât ca niciodată, nu-mi este frică de nimic și voi merge până la capăt. În această campanie eu mizez pe forțele proprii și elec-toratul obiectiv care știe să facă diferența între candidați și să aprecieze moralitatea, corectitudinea, cinstea și competența”, a declarat primarul Gheorghe Cojocaru.Printre altele, el a adăugat că, la preluarea mandatului în 2008, a plecat de la zero cu proiectele și cu un Consiliu Local care nu era favorabil și, cu toate acestea, a reușit să realizeze unele proiecte, în timp ce altele sunt în lucru.„Degeaba ai proiecte dacă nu ai finanțare. Pentru orice dorești să realizezi, pe lângă bani, ai nevoie de aprobări care durează destul de mult. Cu toate acestea, am reușit să obținem fonduri europene. Alături de colegii mei am stat zile și nopți pentru a lucra la proiecte. Astfel, am reușit să demarăm un proces de modernizare a localității noastre prin implementarea proiectelor pe bani europeni, cum ar fi cele care vizează apa, canalizarea, asfaltarea, gazele. Acesta este și motivul pentru care nu am avut timp să stau prea mult printre oameni, pe străzi. Acum că, unele proiecte au fost finalizate, altele sunt deja în lucru, în următorul mandat voi avea timp și să stau mai mult printre cei care mi-au arătat încrederea lor și care sunt convins că au înțeles atitudinea mea”, a mai spus edilul Gheorghe Cojocaru.De altfel, analizând proiectele finalizate se poate constata că, în mandatul lui Gheorghe Cojocaru s-au asfaltat mai multe străzi, s-au făcut trotuare în oraș. S-a cumpărat o autogunoieră nouă, iar sistemul de iluminat public a fost reabilitat. De asemenea, s-au făcut proiecte pentru alimentarea cu energie electrică în mai multe zone și s-a construit o nouă sală de sport. În zona anumitor blocuri au fost amenajate parcuri.Nici satele arondate nu au fost uitate de actualul primar. De exemplu, în satul Siminoc, una dintre priorități a fost alimentarea cu apă pe anumite străzi, construirea unei baze spor-tive, renovarea Căminului Cultural. Totodată, s-a introdus rețeaua de fibră optică iar acum oamenii au Internet și telefonie.„Dacă vă mai aduceți aminte, acum patru ani, la alegerile din 2008, contracandidatul meu din turul doi, Ion Vlădoi striga pe stradă «Cojocaru și cu Nașu’ vor să vă vândă orașul!» Acest lucru nu s-a întâmplat, iar eu nu am trădat cetățenii și nici nu am vândut orașul. Se pare că, tocmai de aceea s-au unit și sunt împotriva mea acum”, a mai precizat actualul primar Gheorghe Cojocaru.