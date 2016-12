Primarul George Scupra va verifica asfaltările începute de Bocai

5

Am avut destula rabdare cu Bocai sa gaseasca o solutie pentru o gradinita sau niste grupe cu orar prelungit....am incercat sa discut cu el problema..era in fata la casa de cultura la aniversarea turco tatarilor impreuna cu Pindichi. Am incercat sa ii explic ca este nevoie de asa ceva...se uita la mine , dar se gindea la altceva...altele erau preocuparile. In 4 ani nu a fost in stare sa priceapa aspectu. Nu a avut bani sa o faca...va spun eu cu PDL 4 ani ......cu senatorii lu rahat pe care ii sprijinea nu a putut( guvernu nu i-a alocat resurse. O piata in 4 ani nu a fost in stare sa amenajeze...nu i-a alocat guvernu resurse . In ultimele 30 de zile de mandat dupa aproape 4 ani incepe marea asfaltare. Cam asa stau lucrurile . De camere video a avut bani , de platani a avut bani , de pomeni pui zahar ulei a avut bani. A crezut ca va da haleala la bosorogi si gata...s-a rezolvat mai sta 4 ani.......VALEA DUTE LINISTIT . Aproape 70 la suta din cei care au venit la vot au votat altceva dar nu cu BOCAI........adunid procentele , ca asta e realitatea pe cifre. NU PLINGE NIMENI DUPA TINE BOCAI....poate doar pe la ANL- uri sa mai boceasca niste chiriasi de cacat dupa tine , Dar ai aputea sa te muti de la TOMIS PLUS la ANL-uri sa nu mai plinga.