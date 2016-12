Primarul George Scupra vă invită la evenimentul "Ovidiu Pedalează"

Pe lângă investițiile de interes general care vizează localitatea Ovidiu, primarul George Scupra mai are pe agenda de lucru și investițiile în activitatea sportivă a tinerilor din oraș, mai exact a sportivilor care au adus și în acest an performanțe notabile la nivel național. În plus, el s-a gândit la diverse activități pentru ca toți iubitorii de mișcare să poată participa la evenimente ce vizează sănătatea.„Sportul este activitatea cea mai accesibilă tinerilor și copiilor pentru a-și crea un stil de viață sănătos și a începe de la vârste fragede să își contureze un caracter și o conduită bazată pe perseverență, punctualitate și spirit de echipă”, a declarat edilul George Scupra.Drept urmare, pentru ca oamenii din oraș să ia pulsul activităților sportive în timpul liber, vineri, 24 Iulie, ora 18.00, la inițiativa primarului orașului Ovidiu, George Scupra, va avea loc evenimentul „Ovidiu Pedalează”. Acțiunea a ajuns deja la a IV-a ediție și de la ediție la ediție sunt prezenți tot mai mulți tineri dornici să pedaleze.„Vă invit pe toți bicicliștii, mici și mari pe platoul Centrului Cultural Elena Roizen de unde vom porni. Menționez că acțiunea nu este sub formă de concurs, ci un prilej de a face mișcare și a socializa”, a pus primarul George Scupra.El a adăugat că acest demers va continua în fiecare zi de vineri, la aceeași oră, urmând ca, de fiecare dată, să fie aleasă altă rută de comun acord.