Primarul George Scupra promite trei zile şi trei nopţi de distracţie pentru locuitori

Pregătiri pentru „Zilele Orașului Ovidiu“

Primarul George Scupra promite trei zile și trei nopți de distracție pentru locuitori

La fel ca și în anii trecuți, administrația publică s-a pregătit cum se cuvine pentru ca locuitorii să se simtă bine la „Zilele Orașului Ovidiu”, eveniment ce va avea loc în perioada 29 - 31 mai.Primarul George Scupra a menționat că se va continua tradiția și întreg evenimentul se va desfășura sub auspiciul „Festivalului cântecului popular Elena Roizen”, ajuns la a VIII-a ediție și va cuprinde manifestări culturale și sportive organizate de Primăria și Consiliul Local Ovidiu, precum și de Centrul Cultural din localitate.Mai mult, la inițiativa edilului George Scupra, începând cu luna mai, Centrul Cultural Ovidiu se va numi „Centrul Cultural Elena Roizen”. El a adăugat că, după finalizarea lucrărilor de reamenajare și reabilitare completă a centrului cultural, va avea loc și festivitatea de inaugurare.Revenind la „Zilele Orașului Ovidiu”, eve-nimentele culturale și momentele artistice vor începe, vineri, la ora 13.00, prin organi-zarea tradiționalelor lupte tătărești - kureș ce vor avea loc la stadionul din orașul Ovidiu.La invitația primarului George Scupra, în acest an, spectacolul muzical va fi deschis de ansamblul Orașului Kucukkuyu din Turcia, oraș înfrățit cu orașul Ovidiu din anul 2014. Începând cu ora 21.30, în încheierea recitalurilor de muzică populară, muzică ușoară și muzică rock va avea loc spectacolul susținut de Nico și Cabron.Potrivit organizatorilor, sâmbătă, începând cu ora 11.00 are loc deschiderea recitalurilor și spectacolelor dedicate copiilor. De la ora 18.00 va avea loc deschiderea Festivalului cântecului popular Elena Roizen - faza de concurs, organizat de Primăria Ovidiu în colaborare cu Centrul Cultural. Totodată, cunoscuta interpretă de muzică populară Veta Biriș va susține un recital. Seara va fi încheiată cu un spectacol excepțional susținut de trupa Voltaj, care a reprezentat România la Eurovision 2015.O mie de participanți așteptați la crosÎn ultima zi de petrecere, respectiv, duminică, începând cu ora 10, Primăria Ovidiu în colaborare cu Clubul Sportiv Ovidiu organizează cea de a II-a ediție a Crosului Orașului Ovidiu. Dacă anul trecut la prima ediție au fost aproximativ 600 de participanți de toate vârstele, de la 6 până la 79 ani, anul acesta organizatorii preconizează un număr de cel puțin 1.000 de participanți.„La fel ca și în ediția precedentă, toți participanții vor fi premiați cu articole sportive și dulciuri, iar premianții la cele trei categorii de vârsta, respectiv, 10-14 ani, 14-18 ani și peste 18 ani vor primii premii substanțiale”, a spus primarul George Scupra.Un alt eveniment ce devine o tradiție este Cupa Orașului Ovidiu la fotbal. Anul acesta au fost înscrise în competiție 12 echipe din oraș. Finala Cupei la fotbal se va desfășura, duminică, 31 mai 2015 începând cu ora 14, în incinta Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.Începând cu ora 18, pe scena Centrului Cultural va avea loc Gala Festivalului Cântecului Popular „Elena Roizen”. În încheiere vor susține recitaluri de muzică populară Ștefania Rareș și Ilie Caras, iar ca invitați speciali sunt trupele 3 Sud Est și BUG Mafia. Festivitățile dedicate „Zilelor Orașului Ovidiu” se vor încheia cu un spectacol impresionant de artificii.