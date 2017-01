Primarul George Scupra: "Locuitorii din satul Poiana vor avea un centru cultural modern"

De la preluarea mandatului de primar al localității Ovidiu, edilul George Scupra s-a implicat în diverse programe, iar administrația publică locală a investit în sport, sănătate, dar și în cultură și educație. În acest moment, unul din cele mai importante proiecte care se află în derulare vizează ca locuitorii din satul Poiana ce apar-ține de orașul Ovidiu, să aibă unde să-și petreacă timpul liber și unde să participe la diverse activități educativ-culturale.Drept urmare, primarul împreună cu aleșii locali au atras fonduri și au demarat lucrările de construcții la obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural din satul Poiana”.Potrivit edilului, proiectul este unul important pentru locuitori, cu atât mai mult cu cât în acest loc nu exista un centru cultural unde oamenii să poată participa la diverse evenimente cultural-sociale.„Locuitorii din Poiana vor avea un centru cultural modern. Oamenii din satul Poiana nu aveau unde să participe la evenimente. Ei erau aduși la centrul cultural din Ovidiu atunci când erau spectacole. Clădirea care va fi reabilitată este veche de 55 de ani și nu mai funcționa de 10 ani. Am depus proiectul anul trecut la Compania Națională de Investiții, iar anul acesta am primit finanțarea. Costurile se ridică la 17 miliarde de lei vechi. Din aceștia, 66% sunt suportați de CNI, iar 34% sunt suportați din bugetul local”, a declarat primarul George Scupra.El a mai explicat că, potrivit proiectului, din vechea clădire vor rămâne doar pereții exte-riori, restul locației ur-mând să fie reabilitată, inclusiv acoperișul care mai avea puțin și cădea. „Va fi o locație nouă și modernă. Proiectul pre-vede ca aici să fie o sală de lectură, centru in-formatic și o bibliotecă. Totodată, va avea o scenă modernă unde să se poată țină spectacole, dar și o terasă în exterior. Termenul de finalizare al locației a fost stabilit la data de 1 sep-tembrie 2015, deoarece vrem să inaugurăm centrul cultural odată cu începerea noului an școlar”, a mai spus pri-marul George Scupra.Și oamenii din localitate așteaptă nerăbdă-tori ca noul centru cultural să fie finalizat. Ei spun că, momentan, petrecerea timpului liber este limitată din punct de vedere cultural și că, există posibilitatea ca odată cu apariția acestei noi construcții și viața tinerilor, dar și a copiilor să devină mai frumoasă.„Așteptăm cu interes să fie gata construcția. Am înțeles că va fi gata anul viitor. Zilele acestea se lucrează, se demolează tot ce era putred, oamenii își fac treaba. Sperăm să fie exact așa cum ni s-a spus și să aibă și copiii noștri unde să dea spectacole, să nu mai fim nevoiți să mergem la Ovidiu. De asemenea, ar fi bine dacă, atunci când va fi gata, se vor face diverse cursuri, ca de exemplu, de dans sau de muzică, ceva care să-i atragă pe copii și să aibă o preocupare extrașcolară”, a declarat una dintre localnice.