Primarul George Scupra, exclus din PSD Constanţa

Trecerea lui Scupra la PNL este o diversiune facuta de boss-ii din ambele tabere pentru a acoperi intelegerea stabilita probabil pentru primaria Constanta: adica PNL are candidat foarte slab si Fagadau va iesi primar fara probleme inclusiv cu majoritate in Consiliu! Daca in iunie VOR PIERDE IARASI Primaria Constanta, toata echipa de incompetenti Ghe.Dragomir&Hasoti&manea&Lupu ar trebui scoasa cu suturi in fund din sediul PNL!