Primarul George Scupra: "Această înfrăţire apare ca un gest firesc pentru că avem multe lucruri în comun"

Orașul Ovidiu, înfrățit cu Sulmona din Italia

Primarul George Scupra: "Această înfrățire apare ca un gest firesc pentru că avem multe lucruri în comun"

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a fost, ieri, gazda delegației din orașul Sulmona, localitate în care s-a născut poetul latin Ovidius. Oaspeții au fost însoțiți de primarul Annamaria Casini, șefa administrației italiene, fiind la primul mandat de conducere.Vizita a fost prilejuită de împlinirea, în acest an, a 2.000 de ani de la moartea poetului latin Ovidius, născut la Sulmona și exilat la malul Mării Negre. Mai mult, cu această ocazie a avut loc și ceremonia de înfrățire a orașelor Ovidiu cu Sulmona.În acest context, edilul George Scupra a explicat că parteneriatul dintre cele două primării are ca obiective principale realizarea de acțiuni și evenimente comune privind viața și opera literară a poetului Ovidius Publius Naso, dar și dezvoltarea schimburilor educative, culturale și sportive între cele două orașe prin proiecte având diferite surse de finanțare cum ar fi fonduri guvernamentale, fonduri structurale și alte tipuri de finanțări. De asemenea, se are în vedere creșterea prestigiului cultural local, național și internațional al orașului Ovidiu, singura localitate din Europa care poartă numele poetului latin. În plus, întărirea conștiinței locale, naționale și internaționale prin identificarea elementelor comune existente în cultura și istoria celor două orașe, Ovidiu și Sulmona, este un alt obiectiv vizat de cele două administrații. Tot pe baza acestei înfrățiri se va promova istoria, cultura și tradițiile dobrogene. Alte domenii de interes bilateral mai au în vedere formarea profesională, prevenirea delicvenței juvenile, politici sociale și de voluntariat față de tineri, integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, protecția mediului înconjurător, utilizarea de noi tehnologii, promovarea de activități agricole și comerciale, promovarea organizațiilor nonguvernamentale prin parteneriate comune.Pe de altă parte, edilul George Scupra a explicat că, de peste 50 de ani, orașul Suloma este înfrățit și cu municipiul Constanța, motiv pentru care delegația italiană a avut, zilele trecute, și o întâlnire cu primarul Decebal Făgădău și alți reprezentanți ai administrației locale.Sosită de sâmbătă în județul Constanța, delegației italiene i-au fost prezentate cultura și istoria orașului nostru, precum și a Dobrogei. Inițial, se intenționa o deplasare pe Insula Ovidiu dar, având în vedere că nu este sezon estival, aceasta a fost admirată de la distanță de pe malul lacului, vizitarea ei urmând să aibă loc la vară, atunci când delegația din Italia va reveni în orașul Ovidiu. Ulterior, au fost efectuate vizite la Monumentul de la Adamclisi, Mănăstirea Sfântului Apostol Andrei precum și la Universitatea „Ovidius” Constanța.Totodată, ieri, a avut loc semnarea documentului oficial de înfrățire a celor două orașe.„Această înfrățire apare ca un gest firesc pentru că avem multe lucruri în comun. Poetul Ovidius s-a născut la Sulmona și a trăit în exil pe aceste meleaguri, în România”, a declarat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Mai mult, printre altele, în cadrul ceremoniei, edilul a vorbit și despre Castrul Roman, un obiectiv deosebit de important pentru istorie, dar și despre intențiile sale de a dezvolta orașul Ovidiu unde se vor construi mai multe cartiere pentru tineri.Și primarul din Sulmona, Annamaria Casini, s-a arătat foarte încântată de înfrățirea celor două localități și a spus că a rămas plăcut surprinsă de ceea ce a vizitat pe parcursul deplasării.„Aceste zile au fost foarte importante și au lăsat un semn puternic. Destinul a făcut să ne aducă aici, să ne întâlnim și să proiectăm un nou drum împreună. Sulmona este patria lui Ovidius, dar Ovidiu este pământul care l-a primit pe poet”, a spus Annamaria Casini.La finalul evenimentului, ea a semnat în cartea de onoare a orașului Ovidiu iar cei doi șefi de administrații și-au făcut cadouri simbolice reciproc.În altă ordine de idei, delegația italiană a adresat o invitație adminsitrației din Ovidiu de a vizita, la începutul lunii aprilie, orașul Sulmona, atunci când se va desfășura un important festival legat de numele poetului Ovidiu, festival care se desfășoară de 20 de ani.