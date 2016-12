Primarul George Scupra a semnat adeziunea la PNL. Vrea să recâştige Primăria Ovidiu cu 70%

Primarul George Scupra a semnat adeziunea la PNL. Vrea să recâștige Primăria Ovidiu cu 70%

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, s-a înscris, ieri, în Partidul Național Liberal, după ce, la începutul lunii ianuarie,cei de la PSD l-au exclus din partid pe motiv că este prea apropiat de PNL.George Scupra a semnat adeziunea la PNL în cadrul unei conferințe de presă, în prezența copreședintelui Organizației Municipale Constanța a Partidului Național Liberal, Robert Boroianu, și a secretarului general al Filialei PNL Constanța, Septimiu Bourceanu, martori fiind jurnaliștii prezenți la întâlnire.„Ceea ce discutam acum zece zile, la inaugurarea sediului PNL Ovidiu, devine astăzi realitate. Atunci, președintele Filialei PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, spunea că își dorește să candidez din partea PNL la alegerile locale din vară. Mă țin de cuvânt și astăzi (n.r. - ieri) semnez adeziunea la Partidul Național Liberal. Pe 7 ianuarie deveneam primar independent, după excluderea mea din PSD, iar începând de astăzi sunt primar liberal și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Ovidiu”, a declarat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Totodată, deoarece potrivit normelor impuse de la Centru, prin care cei care sunt candidați la alegerile din vară devin automat și președinți ai organizațiilor din care fac parte, George Scupra va prelua interimar și Organizația PNL de la Ovidiu.„Luni, 18 ianuarie, voi avea prima întâlnire oficială cu organizația PNL Ovidiu. O să formăm o echipă puternică, nu este important câți membri are organizația, cred că mai important este câți dintre locuitori vor veni aproape de PNL la alegeri”, a spus George Scupra.La rândul lui, copreședintele Organizației Municipale a PNL Constanța, Robert Boroianu, i-a urat bun venit în PNL primarului orașului Ovidiu și a menționat că partidul are nevoie de oameni valoroși.„Domnul George Scupra a demonstrat în ultimii ani că este capabil să facă administrație locală eficientă, motiv pentru care am venit în întâmpinarea dorinței dumnealui și ne-am dorit să candideze din partea PNL la Primăria Ovidiu. Ca urmare a semnării adeziunii la Partidul Național Liberal, domnul primar Scupra devine de astăzi candidatul PNL la viitoarele alegeri locale și, conform Hotărârii nr. 12 a Consiliului Național al PNL din 11 decembrie 2015, devine președinte unic interimar al organizației PNL Ovidiu”, a spus Robert Boroianu.Și secretarul general al PNL Constanța, Septimiu Bourceanu, a subliniat că organizația PNL Ovidiu a avut mereu rezultate politice și electorale bune.„Bătăliile politice în cadrul Consiliului Local au avut drept scop continuarea unor proiecte începute de către administrațiile anterioare. Prin preluarea funcției de președinte interimar al PNL Ovidiu, domnul primar George Scupra va reuși să închege și mai bine această echipă, pentru că, alături de echipa PNL, vor veni și cei care împreună cu dumnealui au reușit să acceseze fonduri, din 2012 și până în prezent, să finalizeze proiecte începute de alte administrații. Mă refer aici la proiectele demarate în urmă cu aproape 15 ani de fostul primar Ion Podaru”, a spus Septimiu Bourceanu.v v vÎn altă ordine de idei, potrivit targetului instituit de PNL, primarii care sunt în funcție ar trebui să recâștige primăriile pe care le conduc cu un procent de 70%. În plus, după cum a precizat George Scupra, în consiliul local ar urma să câștige în formula 50 plus 1 pentru a-și asigura majoritatea.