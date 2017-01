Primarul George Scupra a premiat echipa de rugby CSO Ovidiu

La inițiativa primarului George Scupra și cu sprijinul lui Cristinel Dragomir, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, în anul 2012 s-a pornit o campanie de selecție în rândul copiilor pentru înființarea unei echipe de rugby. În anul 2013, echipa antrenată de Bogdan Cristea se afla pe locul 5 național. Tinerii jucători s-au ambiționat și au reușit ca, în cel de-al doilea an competițional, să câștige Campionatul Regional din Dobrogea și au fost direct calificați la cele patru turnee, din Circuitul Național. În toate cele patru turnee, CSO Ovidiu a ocupat locul I.„E un moment deosebit pentru comunitate în general, ne bucurăm că avem performanțe și la nivel sportiv. Este un demers care a început acum doi ani de zile, cu sprijinul Consiliului Județean și nu numai, s-a demarat un proiect la nivel județean pentru copiii care se simt apropiați de sport și, în special, de rugby. Iată că, dacă în 2013 terminam pe locul 5, în 2014 am fost pe locul 1. Este o performanță și astăzi îi premiem, pentru a stimula performanța. Ne bucurăm că în ședința de consiliu s-a aprobat un buget pentru a-i sprijini pe acești copii. Este vorba de 275 de milioane de lei vechi deblocați pentru premiere. E un premiu destul de mare, în condițiile în care foarte puțini in-vestesc în sport. Sunt 25 de copii care vor primi câte 1.000 de lei, plus antrenorul Bogdan Cristea, care are un merit deosebit și va primi 2.500 lei”, a declarat primarul orașului Ovidiu.La rândul său, antrenorul CSO Ovidiu a mulțumit primarului George Scupra pentru susținere, dar și copiilor și părinților care au crezut în el, iar împreună au reușit să-și atingă obiectivul. „Când am venit prima dată aici, le-am spus copiilor: «Vreau să fac din voi campioni naționali». Acești copii au crezut în mine și eu în ei și, în scurt timp, am avut satisfacția de a ne numi campionii României. Acest titlu e o mândrie pentru toată comunitatea locală. În Ovidiu, nu se știa prea mult de rugby, acum toată lumea este mândră de echipă, de copii. Mulțumim domnului primar pentru aceste premii”, a afirmat antrenorul Bogdan Cristea.La festivitatea de premiere organizată în cinstea micilor jucători, au fost prezente mai multe per-sonalități din lumea sportului și nu numai: Florian Constantin, pre-ședintele RCJ Farul Constanța, Cristinel Dragomir, președintele Consiliului Județean Constanța, Elena Frîncu, Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, și Alexandru Alois, vicepreședinte al Asociației „Tomis” Antidrog.