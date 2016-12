Primarul George Scupra a inaugurat Centrul Cultural "Elena Roizen" în prezenţa a doi mari artişti

La Ovidiu

Primarul George Scupra a inaugurat Centrul Cultural "Elena Roizen" în prezența a doi mari artiști

Reprezentanții administrației publice din orașul Ovidiu au organizat, ieri seară, două acțiuni de excepție pentru locuitorii urbei. Primul eveniment a vizat ceremonia de sărbătorire a 50 ani de căsătorie a zece cupluri din orașul Ovidiu, organizat pentru prima dată într-un cadru festiv. În cadrul ceremoniei, cei prezenți au primit de la edilul George Scupra diplome, flori și un plic cu bani cu câte 450 de lei pentru fiecare cuplu.„Sunteți un model pentru noi, cei tineri, care ne dorim foarte mult să ajungem să sărbătorim și noi așa mulți ani de căsătorie”, le-a spus primarul George Scupra cuplurilor prezente la eveniment.Cel de-al doilea eveniment organizat de reprezentanții administrației publice locale a constat în inaugurarea Centrului Cultural „Elena Roizen” din localitate. Acțiunea a avut ca scop prezentarea lucrărilor ce au fost finalizate în urma proiectului finanțat de Compania Națională de Investiții și Primăria Orașului Ovidiu. Lucrările au constat în refacerea totală a clădirii, lucrări de arhitectură interioară, extinderea bibliotecii, lucrări de rezistență, reabilitarea totală a instalațiilor termice, electrice și sanitare, modernizarea sălii de spectacol cu înlocuirea instalației de sunet și lumini, izolație fonică și sistem de ventilație cât și dotarea centrului cu un generator electric automatizat.„Modernizarea centrului cultural din orașul Ovidiu a fost un proiect foarte important pentru locuitori deoarece, aici este o viață social-culturală intensă. Aici nu se mai făcuse nimic din 2001. Avem foarte multe cărți, astfel că era nevoie să mărim spațiul bibliotecii. De asemenea, sala de spectacole a fost modernizată, s-a lucrat și la lumini și la sonorizare. Vrem ca viața culturală din Ovidiu să se dezvolte, astfel că era nevoie și de modernizarea centrului. Costurile s-au ridicat la 19 miliarde de lei vechi, din care Compania Națională de Investiții a suportat 90%, iar 10% de la bugetul local”, a declarat edilul George Scupra.Sănătatea, cultura și sportul, prioritarePrintre altele, primarul a mai spus că, din momentul în care a preluat mandatul de primar în 2012, a promis că sănătatea, cultura și sportul vor fi priorități, iar acum se află în postura în care poate demonstra că s-a ținut de cuvânt.„Am spus că sănătatea, cultura și sportul fac parte din prioritățile mele. În momentul de față pot să dovedesc că ceea ce am promis am și făcut. Toate cursurile la cluburile sportive dar și la cercurile organizate la centrul cultural sunt gratuite pentru copii. Dacă la început erau aproximativ 200 de copii în tot orașul care făceau sport, acum avem 550 de copii, la fel și la celelalte cercuri de canto, dansuri, balet, avem acum peste 500 de copii. Toate acest cursuri sunt gratuite pentru că vremsă-i ajutăm pe părinți să-și trimită copiii la sport sau la diverse activități culturale fără să fie nevoiți să plătească. Aceste cluburi sunt finanțate de la bugetul local. În plus, în curând se vor deschide trei cabinete stomatologice unde toți copiii și pensionarii cu venituri mici vor avea acces gratuit”, a mai spus primarul George Scupra.Și pentru că a fost o inaugurare cu totul deosebită, alături de edilul George Scupra au fost prezenți marii actori Alexandru Arșinel și Vasile Muraru, dar și soțul regretatei Elena Roizen, Marcel Roizen.„Mă bucur nespus de mult că sunt aici unde se deschide un modern centru cultural și asta în condițiile în care în țară se închid teatre de renume”, a spus actorul Alexandru Arșinel.Și Vasile Muraru s-a arătat foarte încântat de modernizarea noului centru cultural din Ovidiu și a promis că, la următoarea vizită, va dona câțiva saci cu cărți pentru biblioteca orașului.De departe, cel mai încântat a fost Marcel Roizen care a mulțumit că numele îndrăgitei sale soții, Elena Roizen, nu a fost uitat și se află de-acum pe frontispiciul Centrului Cultural din Ovidiu.În altă ordine de idei, seara s-a încheiat cu un frumos spectacol inaugural sub denumirea „Viva Revista” pre-zentat de Ansamblul de balet al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București. Intrarea la acest spectacol a fost gratuită pentru toți cetățenii. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost artiștii Alexandru Arșinel, Stela Popescu și Vasile Muraru.