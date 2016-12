Primarul Gabriela Iacobici, alături de cei care îşi întemeiază o familie în comuna Grădina

Primarul Gabriela Iacobici, alături de cei care își întemeiază o familie în comuna Grădina

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, are în derulare mai multe proiecte ce sunt în interesul locuitorilor pe care-i reprezintă.Unul dintre acestea se referă strict la tinerii care își întemeiază o familie și care au nevoie de un ajutor minim atunci când pornesc împreună pe drumul vieții. Prac-tic, reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Grădina acordă diverse produse electrice tinerilor ce domiciliază în comună și care se află la prima căsătorie.„Exista o hotărâre a Consiliului Local Grădina, dată încă din anul 2012, prin care tinerii căsătoriți să primească diverse produse electrice în valoare de 600 lei, dar pe care nu am putut să o punem în practică din lipsa banilor. Pentru a beneficia de acest mic ajutor cei care devin o familie trebuie să fie la prima căsătorie și ambii parteneri să aibă domiciliul în comuna noastră. Sunt opt familii care se încadrează, ei au depus cereri, iar acum, pentru că avem ceva bani, am hotărât să le acordăm ce le-am promis. Am dat până acum la șase dintre ele, mai sunt două. Fiecare familie a primit câte un cuptor cu microunde, un fier de călcat și o mașină de tocat, toate produsele fiind electrice”, a declarat primarul Gabriela Iacobici.Pe de altă parte, șefa administrației publice din Grădina a spus că, în momentul de față, există și proiecte care se află în lucru și care urmează să fie aprobate la următoarea ședință a Consiliului Local. Unul dintre acestea vizează reabilitarea „izvorului de la Cheia”, un obiectiv frecventat foarte des de locuitori și vizitat de turiști.„Avem în lucru un proiect pentru reabilitarea izvorului de la Cheia ce urmează să fie aprobat la viitoarea ședință a Consiliului Local. Acest izvor nu a mai fost reabilitat de prin anul 2005. Ne-am gândit la un proiect frumos, ca totul să fie făcut din piatră și lemn. Vrem să facem și o cruce, o troiță, niște scări, dar și un foișor. Cred că, pentru toată lucrarea, vom aloca 100.000 de lei”, a explicat primarul Gabriela Iacobici.În altă ordine de idei, deoarece atunci când ești aproape de oamenii din comună, așa cum este edilul din localitatea Grădina, este nevoie și de socializare, motiv pentru care, la cererea oamenilor, primarul s-a gândit să organizeze o excursie în frumoasa noastră țară.„Am mai fost plecați și cu alte ocazii în excursie în țară. Erau localnici care vedeau pentru prima dată muntele și m-am bucurat nespus de mult pentru bucuria lor. Atunci am organizat cu bani de la primărie, deci gratuit pentru localnici, însă Curtea de Conturi ne-a interzis să mai alocăm bani pentru așa ceva. Drept urmare, la cererea locuitorilor, m-am gândit să organizez o excursie, dar cei care vor merge trebuie să plătească. Am vorbit cu femeile din comună și ne-am gândit ca, în perioada 28, 29 și 30 august 2015, să facem o excursie la Hunedoara pentru a vizita obiectivele turistice din zonă și Mănăstirea Prislop. Costul acestei excursii este de 250 lei de persoană. Înscrierile se fac la sediul PSD din localitatea Grădina, dar nu este ceva politic, poate merge oricine dorește din comună, indiferent de apartenența politică. Eu îi aștept cu drag pe toți cei care vor să iasă din rutina zilnică”, a spus primarul Gabriela Iacobici.