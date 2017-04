Primarul Florin Mitroi, reconfirmat ca preşedinte PNL Valu lui Traian

Primarul Florin Mitroi, reconfirmat ca președinte PNL Valu lui Traian

Filiala Constanța a Partidului Național Liberal a organizat, recent, Comitete de Coordonare Locale în organizațiile liberale din localitățile Valu lui Traian, Bărăganu, Ciocârlia, Mereni și Cobadin.Drept urmare, Comitetul de Coordonare Local al PNL Valu lui Traian l-a reconfirmat în funcția de președinte al organizației pe primarul Florin Mitroi. În fruntea organizației PNL Ciocârlia a fost reconfirmat Nicolae Marghiol, iar funcția de președinte al PNL Mereni a revenit, pentru încă un mandat, liberalului Gheorghe Chiriac. Totodată, la conducerea PNL Bărăganu a fost reconfirmat viceprimarul localității, Lucian Paraschivescu Vrejoiu. În ceea ce privește organizația PNL Cobadin, în funcția de președinte a fost desemnat Marius Taroiu.În urma centralizării voturilor, Biroul Politic Local al PNL Valu lui Traian este format din trei vicepreședinți, Ion Fleșaru, Iancu Iulian Tudosoiu și Iulia Claudia Frățilă, nouă vicepreședinți și un trezorier. Biroul Politic Local al PNL Ciocârlia are trei vicepreședinți, Givan Aslan, Vasile Tăbăcaru și Liviu Drăgan Pitorac, patru membri și un trezorier. BPL al PNL Mereni are tot trei vicepreședinți, Vasile Rada, Dumitru Guriță și Costică Rizea, cinci membri și un trezorier. BPL al PNL Bărăganu are trei vicepreședinți, Ilie Pascal, Vasile Ardelean și Silviu Slăvescu, nouă membri și un trezorier. Nu în ultimul rând, Biroul Politic Local al PNL Cobadin este compus din doi vicepreședinți, Florica Stroe și Ion Dinescu, patru membri și un trezorier.La ședințele Comitetelor de Coordonare Locale au participat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, deputații Bogdan Huțucă și Robert Boroianu, secretarul general al PNL Constanța, Septimiu Bourceanu, consilierul județean Baiazid Memiș, secretarul Comisiei de Coordonare și Desfășurare a Alegerilor, Marilena Dragnea, și Costel Stanca, membru al CODA.