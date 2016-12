Primarul Florin Mitroi le-a oferit locuitorilor o sală de sport şi apartamente ANL

În prag de Crăciun

Primarul Florin Mitroi le-a oferit locuitorilor o sală de sport și apartamente ANL

Primarul localității Valu lui Traian, Florin Mitroi, a inaugurat, ieri, sala de sport din comună. Alături de el, au fost prezenți viceprimarul locali-tății, Iulia Frățilă, consilierii locali, prefectul județului Constanța, Clau-diu Iorga Palaz, primarul localității Castelu, Nicolae Anghel, și alți invitați de seamă. Așa cum era și normal, de la acțiune nu au lipsit sportivii din comună care fac parte din loturile de fotbal, rugby și judo. Evenimentul a început cu sfințirea locului unde cei care iubesc sportul își vor petrece mare parte din timp, după care a urmat un mic program demonstrativ al echipei de judo. „Sunt fericit că am reușit să realizez această sală de sport. Valoarea totală este de 3,4 milioane lei noi, banii fiind obținuți prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. La această investiție, Consiliul Local din Valu lui Traian a contribuit cu terenul și utilitățile. Legat de domeniul sportiv, mai am în lucru un proiect, respectiv, realizarea unui bazin de înot”, a declarat primarul Florin Mitroi. 52 de familii s-au mutat în case noi În altă ordine de idei, una din prioritățile administrației locale din Valu lui Traian o reprezintă problema unităților locative. Anul trecut, în luna septembrie, mai multe apartamente cu două camere în zona C a comunei au fost inaugurate și 18 familii s-au mutat în case noi. Cele 18 familii beneficiare au fost selectate din peste 100 de solicitanți, evaluarea dosarelor fiind făcută de către o comisie formată din reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Local. Pentru a nu exista discuții, au avut prioritate familiile care au mai mulți copii în întreținere. Celor care s-au mutat în noile case sociale li s-au asigurat toate utilitățile și facilitățile necesare unui trai mai mult decât decent. Valoarea investiției s-a ridicat la aproximativ 40 de miliarde de lei vechi. Finanțarea a fost asigurată atât de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cât și de Consiliul Local Valu lui Traian. Totodată, în urmă cu puțin timp, au fost alocate aproximativ 300 de loturi de case, iar efortul administrației publice locale nu s-a oprit aici. Drept urmare, în cadrul evenimentului de ieri, au fost înmânate cheile la cele 52 de apartamente din blocurile ANL construite în comună. „Mulți tineri au cereri depuse la primărie pentru acordarea unei locuințe, iar noi facem tot posibilul pentru a soluționa această problemă. Așa se face că, pentru administrația locală din Valu lui Traian, programul privind locuințele ANL a reprezentat o prioritate. Este vorba de 52 de spații locative, garsoniere și apartamente, cu două camere, dispuse în trei blocuri. Valoarea totală a investiției a fost de aproximativ șase milioane de lei noi. Fondurile au fost alocate prin ANL, Consiliul Local participând cu amplasamentul și conectarea la rețelele de utilități a apartamentelor”, a declarat edilul Florin Mitroi.