Primarul Făgădău pregăteşte Constanţa de iarnă. Cum va arăta Orăşelul Copiilor

Pe principiul iarna-ți faci car și vara sanie

Primarul Făgădău pregătește Constanța de iarnă. Cum va arăta Orășelul Copiilor

Reprezentanții administrației publice locale organizează o dezbatere publică pe tema manifestărilor artistice și recreative ce urmează să se desfășoare în Constanța cu ocazia sărbătorilor de iarnă sub denumirea de „Festivalul Iernii 2016“.Drept urmare, Primăria Municipiului Constanța invită persoanele interesate, luni, 29 august, ora 12.00, în sala „Re-mus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.Potrivit organizatorilor, „Festivalul Iernii 2016" va avea loc în perioada 1 - 30 decembrie 2016. În consecință, Primăria Municipiului Constanța pro-pune ca deschiderea festivalului să aibă loc, joi, 1 decembrie, cu un concert și un foc de artificii care să marcheze „Ziua Națională”.În acest sens, ar urma să fie ampla-sată o scenă unde vor avea loc, în fiecare week-end, spectacole de teatru pentru copii, concerte de colinde și cu artiști cunoscuți la nivel național (minimum un artist cunoscut în fiecare seară de spectacol), în intervalul orar 18.00 - 21.00.În plus, își doresc ca în „Orășelul Copiilor” să existe elemente de butaforie unde cei interesați să se poată fotografia în mod gratuit. Totodată, va fi amenajată o zonă de agrement unde vor fi ateliere în cadrul cărora se vor confecționa globuri, dar și căsuța lui Moș Crăciun unde personaje costumate vor asculta dorințele copiilor și le vor oferi cadouri simbolice. Tot în această zonă se vor desfășura activități de animație, jocuri și ateliere de desen și o cutie poștală decorată unde copiii vor depune scrisori pentru Moș Crăciun. În plus, vor exista căsuțe unde se vor comercializa turtă dulce, vată de zahăr, ciocolată caldă, ceai și articole specifice sărbătorilor de iarnă.În cadrul evenimentului ar urma să fie amenajată și o scenă cu nașterea Dom-nului Iisus Hristos, dar și un brad cu înălțimea minimă de 20 metri decorat cu minimum 20.000 de luminițe. Totodată, va exista o zonă de alimentație publică, dar și un patinoar în suprafață de minimum 1.200 mp, care va funcționa pe baza unui program stabilit pe bază de bon de ordine sau brățară de rezervare cu oră de intrare, în așa fel încât să se evite aglomerația excesivă.În altă ordine de idei, organizatorii intenționează să stabilească cu sprijinul Inspectoratului școlar, un program de rezervare a locației pentru elevii școlilor constănțene, în fiecare week-end și în vacanța de iarnă și cea intersemestrială, în anumite intervale orare. Accesul pe gheață va fi gratuit. Locația unde va avea loc Festivalul Iernii nu a fost încă stabilită de organizatori.Pe de altă parte, acestea sunt câteva dintre propunerile reprezentanților Pri-măriei Municipiului Constanța însă lucrurile se pot modifica în funcție de dorințele constănțenilor. În consecință, propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris, prin fax, la nr. 0241/485891 sau în format electronic, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Mihaela Popescu sau Laura Baltag.