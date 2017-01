Primarul Dorinela Irimia pregăteşte comuna Saraiu de sărbătoare

Primarul Dorinela Irimia pregătește comuna Saraiu de sărbătoare

Chiar dacă are o mulțime de griji cu privire la finanțarea unor proiecte ce privesc dezvoltarea comunei Saraiu, primarul Dorinela Irimia nu a uitat că se apropie „Ziua Comunei”, de fapt, „Ziua familiei Saraiu”, eveniment așteptat cu drag de locuitori.Drept urmare, autoritatea locală în frunte cu primarul Dorinela Irimia pregătește o nouă ediție a „Zilei Comunei Saraiu”, un eveniment cultural și religios ce va avea loc, sâmbătă, 11 octombrie.Până în 2012, când funcția de primar a comunei Saraiu a fost câștigată de Dorinela Irimia, locuitorii nu aveau prea multe momente de bucurie prin care să cinstească comuna în care locuiesc, astfel că aleșii locali au decis ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an de Sfânta Parascheva. Pentru că în acest an, sărbătoarea cade într-o zi de lucru, aleșii au stabilit ca petrecerea să aibă loc sâmbătă, 11 octombrie.„În țesătura fină de etern curcubeu, de praf de stele și perla din suflet de scoică, cu broderie de iubire și respect, în adiere de alizeu și tărie de uragan închidem un an spre a deschide altul și transformăm trecerea într-un prilej de bucurie și sărbătoare, o sărbătoare a muncii și a împlinirii, o bucurie a minunii îndeplinite. Ne cinstim bătrânii și ne cinstim copiii, ne avântăm în muncă pentru a trans-forma comuna Saraiu într-un tărâm de armonie și de frumos, într-un tărâm de nou și bună sporire. În hora clipelor ce bat în inima comunei momentul săr-bătorii, ne închinăm cu evlavie pro-tectoarei noastre Preacuvioasa Parascheva. Astfel, toți cei care doresc să ne fie alături sunt așteptați, sâmbătă, 11 octombrie de la ora 13.00, la Saraiu”, a declarat primarul Dorinela Irimia.În cadrul evenimentului, vor fi cinstiți vârstnicii dar voi fi premiați și copiii, pe parcursul întregii zile urmând să aibă loc și alte surprize pentru cei prezenți. Totodată, la acțiune sunt așteptate diverse personalități atât din județ cât și din țară, dar în mod special de la conducerea UNPR.„Doamna primar se zbate foarte mult pentru ca locuitorii comunei să beneficieze de drumuri bune în comună dar și pentru a obține finanțarea pentru alte proiecte folositoare comunității. De altfel, se și vede cât de multe realizări a făcut în comună în numai doi ani și ceva de când a fost aleasă în fruntea administrației. Este un om deosebit de harnic, un om cu inițiativă, cu multe proiecte, merge frecvent la București pentru a discuta cu cei care se ocupă de finanțări, pentru a discuta chiar și cu miniștri. Este un om care nu se dă bătut așa ușor, putem spune că este mândria partidului nostru la nivel județean. Desigur, că și la ziua comunei îi vom fi alături ca de fiecare dată când suntem invitați la vreun eveniment semnificativ pentru comuna Saraiu”, a declarat președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu.