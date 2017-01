Chiar dacă Prefectura a notificat hotărârile ședinței din 12 mai,

Primarul din Tuzla insistă cu dizolvarea Consiliului Local

Instituția Prefectului Constanța a notificat, la începutul acestei luni, hotărârile ședinței de Consiliu Local Tuzla din data de 12 mai. Astfel, potrivit declarațiilor subprefectului Claudiu Palaz, „hotărârile sunt atacate și se suspendă de drept”. În continuare, conform explicațiilor subprefectului, „consilierii locali au posibilitatea fie de a modifica hotărârile, fie de a le revoca”. Reamintim faptul că, în cadrul ședinței din data de 12 mai, ședință ordinară convocată de primarul Constantin Micu, liberalul Marian Sărăcilă a fost ales viceprimar. Atâta doar că, în urma notificării hotărârilor de către Prefectură, acesta nu e recunoscut ca viceprimar. Consilierii din Tuzla nu renunță În acest nou context, consilierii democrat-liberali, liberali și penegiști din comuna constănțeană susțin că nu se dau bătuți. Un prim pas ar fi, conform declarațiilor pedelistului Constantin Dina, să afle motivele pentru care Instituția Prefectului a notificat hotărârile: „Vom merge la Tribunalul Constanța, Secția contencios administrativ, pentru a afla din ce cauză Prefectura consideră nule hotărârile”, a menționat acesta. Totodată, Dina a precizat și că, „așa cum e prevăzut în adresa 5761 din data de 2 iulie (n.r. - documentul prin care Prefectura constată nulitatea hotărârilor), potrivit Articolului 3, alineatul 3 din Legea contenciosului administrativ, actele administrative a căror legalitate a fost supusă controlului judecătoresc au fost suspendate de drept, dar nu se spune pe ce motive”. Fapt pentru care consilierul a afirmat că, pentru moment, preferă să nu comenteze. Cu toate acestea, Dina a declarat, din nou, că ședința din 12 mai a fost legal constituită, la eveniment participând jumătate plus unu din numărul consilierilor locali în funcție. În sensul acesta, menționăm că la acea dată, doar 13 aleși locali din 15 erau în funcție și asta pentru că doi dintre ei demisionaseră din CL încă din luna decembrie. Mai mult, în locul celor doi au fost validați, tot în ședința din 12 mai, următorii doi supleanți, doi liberali. Dar, ca urmare a notificării Prefecturii Constanța, se pare că nici proiectul de hotărâre prin care cei doi liberali au fost validați în calitate de consilieri nu este valabil. „Interesul primarului este să dizolve Consiliul Local. Micu habar nu are de administrație locală”, a comentat Constantin Dina pe marginea conflictului dintre consilierii PD-L, PNL și PNG, pe de o parte, și prima-rul Constantin Micu și consilierii PSD, de cealaltă parte. Nu în ultimul rând, el a anunțat că strângerea de semnături pentru demiterea gospodarului-șef continuă. Până la acest moment au fost strânse, susține Dina, aproximativ 1.030 de semnături, pentru declanșarea unui referendum care să vizeze demiterea primarului fiind nevoie de semnăturile a 25% din numărul po-pulației cu drept de vot. Concret, aleșii locali care îl contestă pe șeful administrației locale au nevoie de 1.380 de semnături din partea locuitorilor comunei. „Tre’ să dizolv Consiliul Local ca să scap de Sărăcilă” De cealaltă parte, primarul social-democrat Constantin Micu a declarat, încântat de faptul că Prefectura a notificat hotărârile din șe-dința de CL din 12 mai, că nu renunță la intenția sa de a dizolva CL. „Bineînțeles că am de gând în continuare să dizolv Consiliul Local! Oamenii m-au ales primar ca să le rezolv problemele. Dar consilierii nu-și fac treaba. Am nevoie de liniște, de oameni care să facă treabă”, a declarat gospodarul șef. De asemenea, pesedistul a punctat și că, din punctul său de vedere, „după ședința din 12 mai Sărăcilă n-a fost viceprimar și nici n-o să fie”. Menționăm că, în prezent, viceprimar al comunei este social-democratul Gheorghe Bălăbănescu. Cât privește posibilitatea de a dizolva Consiliul Local, Legea administrației publice locale prevede că acest lucru poate avea loc în condițiile în care, trei luni consecutiv, CL nu se întrunește și nu adoptă în trei ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre. Chiar și așa, Micu a ținut să precizeze: „Nu mă interesează cât de greu sau de ușor este să dizolv Consiliul. Dar îl voi dizolva! Tre’ să îl dizolv ca să scap de Sărăcilă și de ceilalți consilieri”, a încheiat șeful administrației publice locale din Tuzla.