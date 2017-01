Primarul din Tuzla, ameninţat cu plângere la Parchet pentru nerecunoaşterea noului viceprimar

Primarul din Tuzla, amenințat cu plângere la Parchet pentru nerecunoașterea noului viceprimar

Activitatea administrației publice locale din comuna Tuzla urmează, se pare, modelul mai vechilor scandaluri din Năvodari și Mangalia. Noul „butoi cu pulbere” din județ este acum la Tuzla, unde, într-o ședință de Consiliu Local din 12 mai, 11 consilieri au decis, prin adoptarea unui proiect de hotărâre, schimbarea viceprimarului Gheorghe Bălăbănescu cu Marian Sărăcilă, acesta din urmă nefiind la primul mandat de secund al edilului-șef. Problemele intervin însă atunci când, la zece zile de la adoptarea hotărârii, actualul primar, social-democratul Constantin Micu, refuză să pună în aplicare decizia consilierilor locali, pe motiv că ședința de CL nu ar fi fost legal constituită și, prin urmare, ar fi fost nestatutară. În sensul acesta, primarul susține că la ședință nu ar fi fost prezenți jumătate plus unu din numărul de consilieri, fapt contrazis de cei 11 aleși locali PNL, PD-L și PNG care, la rândul lor, explică: din decembrie 2008 CL a funcționat cu doar 13 din cei 15 consilieri, ca urmare a faptului că doi aleși locali liberali și-au dat demisia, iar cum la ședința din 12 mai au participat peste jumătate din numărul actual de aleși locali, evenimentul este, deci, în litera legii. Ciudat este, însă, faptul că ședința din 12 mai, despre care Micu declară că nu ar fi statutară, a fost convocată, așa cum reiese din declarațiile celor 11 consilieri, chiar de către primar, la ora 9:30. „Puțin tupeu și puțină nesimțire“ Deși în cursul acestei săptămâni, cei 11 consilieri au solicitat primarului punerea în aplicare a proiectului de hotărâre care vizează validarea în funcția de viceprimar a liberalului Marian Sărăcilă, depunând, în acest scop, și adrese la Primărie, lucrurile nu dau semne că vor intra, prea curând, pe făgașul normal. Astfel, ieri dimineață, aleșii locali au intrat în sediul primăriei unde, susțin ei, nu aveau acces, în ultima vreme, decât în holul instituției, acolo unde, pe tonuri care variau de la discuție civilizată la scandal, au vorbit cu primarul Micu despre posibilitatea de ieșire a administrației locale din acest blocaj. Concret, așa numitele negocieri, căci nu s-a ajuns la niciun consens, au fost destul de tensionate dar, pe alocuri, au atins note accentuate de umor, schimbul de replici fiind de-a dreptul… de tot râsul. La propriu! La întrebarea „de ce nu acceptați noul viceprimar ales?”, gospodarul șef a răspuns senin: „Nu puteți să puneți vicele pentru că nu vreau eu!”. Totuși, ulterior, el a revenit cu motivația că acest lucru nu ar fi conform legii. Reamintim faptul că, potrivit atât explicațiilor primarului, dar și ale consilierilor, Prefectura Constanța trebuia să transmită, ieri, avizul de legalitate asupra hotărârilor din ședința din 12 mai. Pe asta miza, de fapt, și primarul. Menționăm că am încercat să aflăm poziția oficială a Prefecturii în acest caz, dar subprefectul Claudiu Palaz nu a fost disponibil, aflându-se, conform declarațiilor sale, în mijlocul unor discuții ulterior cărora nu a mai putut fi contactat. Și pentru că atmosfera din Primărie a fost, ieri, mai tensionată decât era de așteptat, doi jandarmi au participat la discuțiile dintre primarul social-democrat și cei 11 aleși locali. Printre replicile care s-au remarcat se numără și îndemnurile lui Sărăcilă la adresa prima-ului: „Eu cred că ar trebui să te duci puțin la școală, să înveți să citești, să te exprimi!”. Nu în ultimul rând, nervozitatea s-a manifestat și atunci când, nereușind să se înțeleagă cu Micu, Sărăcilă i-a reproșat „puțin tupeu și puțină nesimțire”. Comunicarea, piesa lipsă Blocajul administrației publice locale din Tuzla este datorat, așa cum am putut constata, lipsei de comunicare. Inexistența unei relații de bună înțelegere între primar și cei patru consilieri PSD, pe de o parte, și cei 11 consilieri liberali, pedeliști și penegiști, de cealaltă parte, este un aspect invocat de ambele părți. Ea va duce, de altfel, conform explicațiilor celor 11 aleși locali, și la depunerea unei plângeri la Parchet pentru faptul că gospodarul șef refuză punerea în aplicare a proiectelor de hotărâre din ședința din 12 mai și, implicit, recunoașterea noului viceprimar.