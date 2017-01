Primarul din Poarta Alba, curios să vadă pe cine a lăsat însărcinată

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Procesul pentru stabilirea paternitatii intentat de bucuresteanca Mandra Florea nu-i nelinisteste pe cei doi primari, ba din contra. Vasile Delicoti, primarul de la Poarta Alba, Constanta, si Cristian Poteras, edilul Sectorului 6 al Capitalei, sunt curiosi sa afle cine e femeia si ce vrea de la ei. "Voi merge la instanta, pentru ca eu respect legea. Sunt curios sa vad despre ce este vorba, sa vad cum arata femeia asta, despre care nu am auzit in viata mea, dar mai ales copilul. Daca as fi avut vreun copil si as fi stiut ca era al meu l-as fi recunoscut si nu ajungeam in instanta", ne-a declarat primarul din Poarta Alba, Vasile Delicoti. sursa: cancan.ro