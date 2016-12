Primarul din Năvodari, arestat preventiv pentru dare de mită

1

Cine seamana vant,culege furtuna

Anonim16 septembrie 2009, 19:41 Viceprimarul PSD din Navodari, Nicolae Matei, este tras la raspundere de un angajat al institutiei, pentru comiterea unor fapte demne de un golan, nu de un viceprimar. Viorica Mirea lucreaza la Primaria Navodari de 35 de ani. Acum, cu doi ani inainte de pensie, ea este inspector in biroul agricol arhiva. Femeia a intrat de ceva vreme in vizorul viceprimarului. Matei o sicaneaza sa plece din primarie, pentru ca ar fi protejata primarului PNL Ion Dobre. Atitudinea ostila a viceprimarului a degenerat in aprilie. Suparat ca femeia nu si-a prezentat de buna voie demisia, el a insfacat-o de brat si a aruncat-o pe usa afara, dupa ce a amenintat-o ca ii da "doua pedale". Ascultand o inregistrare a incidentului petrecut in primarie, am aflat ce semnifica, la Navodari, "doua pedale". Pus in practica, termenul folosit de viceprimar inseamna doua ghionturi zdravene. "Pedalele" sunt confirmate de un certificat medico-legal, prin care se atesta faptul ca Viorica Mirea prezinta echimoze, tumefactii, numeroase plagi escoriate si dureri la ficat. Leziunile traumatice suferite de femeie au necesitat zile de ingrijiri medicale. Incidentul nu l-a inmuiat pe viceprimarul Nicolae Matei. Daca acuzele (de luare de mita, de estorcare) nu s-au putut dovedi, el a ramas la ideea sa fixa, de a o da afara pe inspectoare din serviciu. Dupa sicane, el a ales o metoda insolita de "convingere": publicarea unui anunt prin retele de televiziune prin cablu. Matei indemna eventualele persoane escrocate sau nemultumite de Viorica Mirea sa faca plangere si sa il anunte personal de lucrul acesta. Viceprimarul se angaja ca reclamatiile "nu vor mai fi musamalizate" si vor fi inaintate organelor de ancheta. "Rog sa transmite-ti 7 (sapte) zile lucratoare", avizeaza anuntul viceprimarului Matei. La atentionarea ca incalca demnitatea si prejudiciaza imaginea unei persoane neacuzate de comiterea vreunei infractiuni, un canal de televiziune a oprit difuzarea anuntului. Celalalt persevereaza. Cautand explicatia acestei ranchiuni, am gasit-o in dorinta exprimata a viceprimarului Nicolae Matei de a "improspata primaria" si de a-i "lega cu politia" pe cei care nu ii sunt pe plac. Date fiind mizele care se joaca pe terenurile din Navodari, concesionate cu cantec, "igienizarea" primariei se face dupa reguli proprii. Secretara comuna a primarului si viceprimarului a fost inlaturata sub acelasi motiv. In locul ei a fost adusa concubina unui membru PSD, apropiat al lui Matei, ea insasi imbratisand doctrina PSD. Desi atributiile ei prevad deplasari pe teren, Nicolae Matei a dat dispozitie ca Viorica Mirea sa nu mai paraseasca primaria in timpul serviciului. "Inspector Mirea nu se face vinovata, pana acum, de abuzuri in serviciu. A primit odata un avertisment, in urma reclamatiei unui cetatean care s-a plans ca a platit o taxa pentru o autorizatie pe care nu a primit-o", explica primarul de Navodari, Ion Dobre. "Dar alte abateri grave nu a comis. Daca existau probe impotriva ei, ar fi fost cercetata pana acum. Situatia este neplacuta, nu este normal ca intr-o primarie sa existe un asemenea conflict, care ne afecteaza pe toti". Răspundeți Anonim16 septembrie 2009, 23:13 a revenit in perioada comunisumului in navodari Răspundeți Anonim18 septembrie 2009, 21:35 foarte bine le face ....super tare primarul matei ...tine-o tot asa ..distrugei pe totii "smecherii" navodariului fa un oras model ...stiu ca poti .. Răspundeți yo yo3 octombrie 2009, 02:30 daca tot avetzi ceva cu fratzii Lazar limitatzi-va la ei ...nu va mai legatzi de toata familia ca nu cred kca mama lor sau tatal lor au vre-o legatura in toata povestea asta!!! dar poate suntetzi prea dushmanoshi pt ca asha atzi fost tot timpul daca nu ajungetzi la ei va legatzi de familie???? revenitzi-va ca baietzii au fost deshteptzi shi s-au ridicat cum au putut mai bine....spre deosebire de voi care suntetzi doar nishte catze care salivatzi dupa fiecare "puicutza buna" pe care o vedetzi pe strada!!! JOS CU RATATZII!!!! Răspundeți Anonim13 octombrie 2009, 19:52 Am revenit pentru ca intre timp s-a mai intamplat ceva pe strada mea, unde noapte sau dimineata sunt evenimente.Se satura tineretul de petrecut ca bautura si droguri si apoi iese-n drum si ia la bataie pe cine indrazneste sa treaca pe acolo.Uite asa duminica dimineata in jurul orei 2 scandal. Tineri care imparteau pumni ,picioare .si chiar sticle ,e drept unul a dat dar a si primit o sticla-n cap se striga Silviu Pazea,da-i ma,mai apoi cel care era strigat Silviu plin de singe si de cioburi felicita un altul care era strigat ochi:ba noi avem pumnul cel mai tare frate.Nu am iesit, cu toate ca inima m-ar fi trimis sa vad de unde are sange.M-am intrebat daca cineva va stopa nebunia la barul de pe strada mea,sa fim linistiti cum eram pana la deschiderea lui,sa ne odihnim,sa putem sta la scara fara frica ca vom fi acostati de drogatii care intra si ies de acolo. Răspundeți Anonim27 octombrie 2009, 11:42 Va salut ! am lipsit cam mult dar......mai stiu cate ceva .A inceput campania electorala cu..oprirea utilitailor ce deservesc Sc gen nr 1,Brava primar nimic de zis.Oare o sa faca hazna in curtea scolii ca la el la Bals? Scolitul asta licentiat la apelul de seara pe bani,stie cine este capabil si cine nu intre cadrele didactice? Imi pare rau dar trebuie sa-i amintesc ca s-au dus vremurile cand Elena Ceausescu era doctor conferentiar bla bla si stia despre tot si toate......DIRECTORII DE SCOLI SA DEA EXAMEN pentru a fi pusi pe functii.....asa ar trebuie sa nu politizeze cine vrea si cum vrea si invatamantul.Lasati copii nostrii nu va bateti joc de ei doar asa ca aveti puterea in mana.Un om cu capul pe umeri si caruia nu ii era frica de alt partid nu proceda ca Matei sa-si bata joc de noi parinti,copii nostrii,si de cadrele didactice .Vom vota CUCU Răspundeți Anonim13 noiembrie 2009, 09:26 nu imi vine sa cred . Toti nespalatii isi dau cu parerea (adica jigodiile}. Dar opinia publica ,care este ? Bv. politiei Comunitare . Răspundeți Anonim13 noiembrie 2009, 09:30 Eu nu am vazut nici un om onest al oraului care sa faca comentarii la adresa Politiei Comunitare . Toate jigodiile au ajuns sa-si spuna parerea in numele copiilor , batrinilor si ai cetatenilor . Va este frica ca nu m-ai puteti voi sa faceti ce vreti in oras . JIGODIIILOR . Răspundeți Anonim13 noiembrie 2009, 09:36 La aceasta rubrica scriu doar cei certati cu LEGEA .Doar atiti locuitori are orasul Navodari ? Răspundeți Anonim25 noiembrie 2009, 05:23 as vrea sa ma angajez mascat si eu in navodari ca sa-i rup muia lu matei haaaaaaaaa Răspundeți Anonim25 noiembrie 2009, 11:17 .... SE INTAMPLA ASTA CA POLITIA ORASULUI NAVODARI E PLINA DE CORUPTZI ... SE STIE IN TOT ORASU CUM SUNT BAIETZII DE LA CIRCULATZIE , II CUNOASTEM SI PE DOMNUL DRAGAN SI PE ADI LIPOVEANU SI PE LEFTER SI RESTU... NU STIU DE CE MAI EXISTA JANDARMI SRI DIAS CAND AU APARUT SOLDATZII ASTIA UNIVERSALI CARE ISI DESFASOARA ACTIUNILE DUPA CUM LE TREC LOR PRIN CAP... CEI CARE II LUATZI IN BRATE AR TREBUI SA VA PUNETZI IN LOCUL PARINTIOR CARE ISI VAD COPII BATUTZI DE O GASCA DE GOLANI FATALAI ...TOT CIRCU A INCEPUT LA O TERASA DIN ORAS UNDE SI-AU FACUT APARITIA COMUNITARII INARMATZI CA IN TRUPELE SPECIALE INVOCAND CA P TERASA AU LOC SCANDALURI... VA ZIC EU CE SCANDAL A AVUT LOC... A FOST BATUTZI MANU SI CU SANDU FRANCEZU SAU LEGIONARU,CARE AU VENIT SA-SI IA TAXA DE PROTECTIE DE LA PATRONUL TERASEI ,MANU ERA VESTIT IN ORAS CA PUNAND TAXE DE PROTECTIE SI INTIMIDARI,A UITAT CAND LUA TAXA DE PROTECTIE DE LA TIGANI(REMUS SI CARUS-FRATZI)SI SAU SATURAT SI EI SA II TOT DEA BANI SI IAU PREGATIT O BATAIE DE LA TIGANII DIN GALATI DE A FACUT PE EL...... INTAMPLAREA FACE SA CUNOSC MULTZI DINTRE EI ... SI VA ZIC DOAR UN MIK DETALIU ... UNII DINTRE COMUNITARI NU A FOST IN STARE SA IA UN EX PSHIHOLOGIC A FOST NECESAR SA LE ARANJEZE PARINTII SI LUCRU ASTA ... CE CAUTA ASTIA IN ORDINE PUBLICA MA INTREB ... SINCER VA ZIC NU LE TIN PARTEA NICI LU LAZAR SI NIMANUI IMI VAD DE TREABA MEA,INCA NU MA ACOSTAT NIMENI P STRADA DAR INTAMPLATOR AM VAZUT CUM MASCATZII LAU BATUT P TOBI UN TIGAN CARE ARE A AVUT MULT TUPEU IN SEARA RESPECTIVA DE LA LOVIT P ADI LIPOVEANU (CEL MAI BETIV GABOR )REPROSANDUI ACESTUIA DE CE STA SI SE UITA CUM COMUNITARII IL BAT ... AICI CRED CA DACA ERA DIASU SRI JANDARMI SAU ORICE INSTITUTIE DE ORDINE PUBLICA IL ALERGAU IL PRINDEAU IL IMOBILIZAU ...II DADEAU SI DOU TREI PATRU BASTOANE LA PICIOARE LA CA COASTE SI IL ARESTAU ... DAR P CUVANT VA ZIC CA LAU RUPT ... DUPA CE LA LOVIT P POLITIST CU PUMNUL IN GURA,ACESTA A FUGIT SPRE SPATELE POLITIEI,TOBI AVAND 120 DE KG A CAZUT JOS LANGA O BANCA DIN PARCUSORUL RESPECTIV,MOMENT IN 30 DE COMUNITARI LAU LUAT LA PICIOARE SI BASTOANE IN CAP,FIIND IN ZONA AM VRUT SA FUG SI EU DIN CALEA COMUNITARILOR DE FRICA SA NU IMI DEA VREUNUL UN BASTON IN CAP DAR AM RAMAS P GARD SI AM VAZUT TOT ... 3 TINERI CARE ERAU LANGA MINE (2 BAIETZI SI O FATA IN JUR DE 17 19 ANI, NUI CUNOSC)AU FUGIT INTR-O SCARA DE BLOC DIN ZONA ,DUPA EI AU LUATO 3 COMUNITARI MASCATZI INARMATZI CU TOMFE SI UNUL DIN EI AVEA SI SCUT SI IAU PRINS IN SCARA DE BLOC MOMENT IN CARE UNUL DIN MASCATZI VAZAND DUPA CINE AU ALERGAT EI FITZI ATENTZI CE ZICE ASTA "p loc repauz" SI IES DIN SCARA SI SAU INDREPTAT SRE COLEGII LOR ... PROBLEMA E CA DACA UNU DIN COMUNITARI ARE CEVA DE IMPARTIT CU UN LOCUITOR DIN ORAS TANAR BATRAN NARE IMPORTANTA ACESTA AFLANDUSE IN PREAJMA UNUI CONFLICT SIGUR ISI IA VREO 2 3 P SPATE ... Răspundeți Anonim25 noiembrie 2009, 11:19 revin...pt ca nu mi-a ajuns caracterele...AS PUTEA SPUNE MAI MULTE DAR DEGEABA ... O SA INCERC SA MA INTERESEZ CUM POT SOLICITA DREPTURILE OMULUI PARCHETU DE LA BUCURESTI SAU O TELEVIZIUNE INTERESATA DE CORUPTIA DIN ORASU NAVODARI DESPRE ABUZURILE CARE LE FAC ALESII NOSTRI PRIN SAGETILE LOR SI SA VA ARAT CUM ADEVARATZII INFRACTORI (PESTI TRAFICANTI DE DROGURI,CAMATARI )SI NU GLUMESC SAU VREAU SA IMPRESIONEZ P CINEVA , SUNT PRIVILEGIATZI DE PRIMARIE CU CATE UN TEREN CONCESIUNE IN ZONA ORASULUI... CUM A LUAT DOMNU MATEI FUNCTIA DE PRIMAR,SAU CUM ACESTA SI-A RECUPERAT DATORIILE CAND NU A CASTIGAT ALEGERILE DIN 2004 PRIN VANZAREA TERENURILO DIN ORAS (DIN FATA DE LA CP-URI UNDE ERAU GARAJE SI GRADINI ALE CETATENILOR DIN ORAS)SI ALTELE ABUZIV INSUSITE ... INTERESATIVA SI VETZI VEDEA CA AM DREPTATE .... DOMNULE MATEI, DOMNILOR COMUNITARI DACA DIN ALTERCATIILE CARE LE FAC COMUNITARII MOARE UN COPIL VINOVAT SAU NEVINOVAT CINE RASPUNDE PENTRU EL? SINCER VA ZIC CA COMUNITARII ACTIONEAZA CA NISTE ANIMALE, SI DIN CATE AM INTELES VOR SA LE DEA SI PISTOALE... DAR DUPA CUM AM ZIS IN MOMENTUL IN CARE MOARE CINEVA DIN MANA LOR O SA SE DEA LAOPARTE SI MATEI SI GHERASIM SI TOTZI .... SI VOI POLITISTI COMUNITARI O SA DATZI SOCOTEALA CELOR CARE VA PLATESC SALARILE ... SI MAI GANDITZIVA DACA SE MERITA SA VA PUNETZI VOI IN CAP TOT ORASU PENTRU DOMNUL MATEI SI COMPANIA SA (PRIMARIA)... APP DACA MOARE UNUL DINTRE VOI CE VA FACE PRIMARIA? (VA PLATESTE IMORMANTAREA,POMENILE SI ....ATAT) GANDITZI INAINTE SA ACTIONATZI, LUATI MASURI SA NU MAI EXISTE SCANDALURI NU LE MAI FACETZI VOI, LASATI POLITIA SA FACA ARESTARI SA TRIMITA LA PUSCARIE NUMAI PEDEPSITZI VOI TINERII PE STRAZI ... NU VA PLATESTE DOMNUL MATEI ... NOI VA PLATIM, PE NOI TRE SA NE PROTEJATI NU PE MATEI, SI PROMIT CA O SA ICERC SA CONTACTEZ TOATE TELEVIZIUNILE TOATE INSTITUTZILE SPECIALIZATE SI DE UNDEVA CRED CA SE VA FACE SI DREPTATE IN ORASUL NOSTRU... Răspundeți Anonim27 noiembrie 2009, 14:32 va e frica...javrelor... ati pierdut controlul...samantari si betivani de ore tarzii...abia acum poate lumea dormii noaptea din cauza voastra...bine va face Răspundeți Anonim27 noiembrie 2009, 14:34 bravo...matei nicolae....acum avem un oras mai frumos mai sigur mai linistit...si e abia inceputul...bravo Răspundeți Anonim27 noiembrie 2009, 14:37 eu ies seara cu familia in parc...stam pana pe la 12 noaptea...niciodata nu ma fost bruscat sau intrebat ce caut pe strada...ii vad mereu pe mascati trecand cu masinile discret....nimic inspaimantator Răspundeți yo yo yo30 noiembrie 2009, 17:33 de ziua lu` teky unde atzi umblat dragi mascatzi?? prin orash dupa mushte?? cand el cu gashca lui era rupt de beat...drogat shi mai shtiu yo cum...in fatza parcului de la "3 magari"!!! unde eratzi cand in aceeashi seara a amenintzat o prietena de`a mea cu cutzitul shi a fortzat`o sa intre in scara sa se frece linishtit de ea?? dupa fratzii Lazar sigur nu eratzi k ei erau linishtitzi aksa...daca facetzi diferentza intre gashti...inseamna k avetzi ceva impotriva unora...shi prietenie pentru ceilaltzi...!!!de cand e o crima sa vorbeshti cu faratzii Lazar? de cand se face discriminare in orash? k doar pentru asta a fost amenintzata biata fata...k ishi permite sa vb cu fratzii pe care avetzi voi pica...OAMENI BUNI DE CAND LEGEA ESTE "APLICATA" DE CEI CARE NU FAC ALTCEVA DECAT SA O INCALCE?? Răspundeți Anonim4 decembrie 2009, 11:24 SA VA IAU ... SI SA VA DAU... AI DRAQ CACACIOSI ... CE TOT II LUATZI PARTEA LU MATEI ... CE ORAS FRUMOS MA UNDE E LINISTE IN ORAS MA RATATZILOR CARE STATZI P LA GEAM SI VA UITATZI ... DACA VI SE PARE CA E GALAGIE IN FATZA BLOCULUI DC NU COBORATZI JOS MA SA VEDETZI CE SE INTAMPLA CU ADEVARAT ... AUZI "NE E FRICA CA NU MAI PUTEM FACE CE VREM" Răspundeți Anonim6 decembrie 2009, 03:15 MAI STATI DREAQ CUMINTE PIZD. CE SUNTETI VA DATI BAIETII SI BATETI NUMAI COPII SCLAVILOR STATI NUMAI ASCUNSI TERORIZATI DE LUME FACETI SALA LA 2 NOAPTEA SI STATI PRIN COSMELIII BAGATI ZICETI DE LOOME K SE DROGHEAZA DA GEROGIANA LAZAR K RUPE VENELE CU HEROINA NUAMI ZICETI CU BOSSCHETARA AIA DE OANA GAGIK LUI SI O BAGA LA HOTEL LA PRODUS ASTA NUMAI ZICETI ANTRAX INGINERU NUCU STEFANA SI RESTU PROSTILOR STATI DREA CUMINTII PASARELELOR KRE SUNTETI TOTI SPAGARI NAVODARIULUI SPAGARII COMANDATULUI DIJ NAVODARI SUNA MAI BN NU ? RETARDATII DREAQ CE SUNTETI Răspundeți yo yo yo20 decembrie 2009, 16:22 =)) ...baiatu invatza sa scrii...sau nu ai facut indeajunsa scoala sa invetzi cum se scrie un cuvant...shi dak tot ii mananci pe fratzii lazar de pl k se drogheaza....inseamna k ai stat la curu lor sa vezi...sau te rugai de ei sa`tzi dea shi tzie o liniutza?? sau sa te ajute sa`tzi bagi in vene k nu ai curaj de unu singur...baiatu nu mai critica o persoana pe care nu o cunoshti catushi de putzin Răspundeți murex5 ianuarie 2010, 11:02 eu cred ca toti au dreptate in felul lor.nu mi se pare normal sa te trimita acasa dupa 10 daca esti pe afara, eu locuiesc aici de 5 ani si nu am avut niciodata probleme dar nici nu am creat, si sincer chiar as vrea sa ma intalnesc cu mascatii astia dupa orele 22 sa vad si eu cum fac. luptati pentru orasul asta. Răspundeți Anonim18 aprilie 2010, 21:50 politia locala de la navodari nu cunoaste legea actionaza ca niste huligani bat oameni nevinovati pe strada fara ai legitima sunt practic niste talhari suntem i jungla,invatati bai prostilor sa faceti si voi o legitimare .sunteti sub orice critica nu cunoasteti legile si nu stiti sa actionati politieneste sunteti niste huligani ,,politisti comunitari neinstruiti"una doua sariti cu mascati la bataie,,va mai si platim pt asta ..incompetentilor Răspundeți Anonim8 august 2010, 02:07 foarte bine face ca prea nu puteai sa iesi pe strada de toti mucosii astia cu fite acum e putina ordine daca iti vezi detreaba ta nu are nimeni nimic cu tine ,daca erau incidente in oras ati zice ca nu face nimic primaria s-au politia corupta din navodari so tina tot asa ordine si disciplina pentru ca nesimtirea romanului este fara limite daca nu este constrans.So tina tot asa. ole ole ole....mascatii.mueee........... Răspundeți Anonim30 martie 2011, 12:57 bravo lui sa le ia mau la toti din navodari ca prea sau haladit toti sa intre peste iei ca prea face legea tineretu an ziua de azi bravo domnu matei 