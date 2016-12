Primarul din Murfatlar, desemnat să candideze pentru un nou mandat

Membrii Biroului Permanent Județean al PDL Con-stanța au stabilit, săptămâna trecută, posibilii candidați pentru primăriile orașelor din județul Constanța. În acest sens, pentru Primăria ora-șului Murfatlar, a fost stabilit ca posibil candidat, actualul primar, Gheorghe Cojocaru.Aflat la primul mandat, edilul de la Murfatlar s-a făcut remarcat prin faptul că a demarat o serie de proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor. Mai mult, Gheorghe Cojocaru este unul dintre primarii care, alături de echipa sa, a atras foarte multe fonduri europene, fiind unul dintre campionii la acest domeniu, din județul Constanța.„Sunt onorat de încrederea pe care mi-au acordat-o colegii din cadrul partidului. Și eu doresc să mai candidez pentru încă un mandat, deoarece am început foarte multe proiecte pentru oraș, multe dintre ele fiind în folosul cetățenilor din Murfatlar. Tocmai de aceea, doresc să duc mai departe tot ceea ce am început, iar acest lucru nu ar fi posibil decât dacă locuitorii orașului îmi mai acordă încă un mandat”, a spus Gheorghe Cojocaru.De altfel, oricine face o plimbare la Murfatlar poate observa că orașul s-a schimbat cu mult în bine. Mai mult, deseori pot fi observate fel și fel de utilaje, care lucrează fie la extinderea sistemului de canalizare, fie la reabilitarea sistemului de alimentare cu apă.La alegerile din 2008, pentru funcția de primar al orașului Murfatlar au existat opt candidați. Dintre aceștia, doar trei au reușit să obțină procente mai valoroase, restul obținând procente sub 0.65.După primul tur de scrutin, pe primul loc s-a clasat Gheorghe Cojocaru (PDL), cu 34,15%, pe locul doi, Ion Vlădoi (PNL), cu 33,25%, iar pe locul trei, primarul care se afla atunci în funcțiune, Nicolae Crivineanu (PSD), cu 30,56%.În turul doi, competiția a fost destul de strânsă, însă, în cele din urmă, primar a fost ales Gheorghe Cojo-caru, cu 51,57%. Contracandidatul său, Ion Vlădoi, a obținut 48,42%.