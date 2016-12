Primarul din Murfatlar, campion la fonduri europene

Aflat la primul mandat la Primăria orașului Murfatlar, edilul Gheorghe Cojocaru a reușit să demonstreze că își ține promisiunile făcute. El a realizat, într-un timp destul de scurt, foarte multe lucruri pentru cetățenii localității. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, primarul a vorbit despre realizările sale și proiectele pe care le va realiza în viitor. - A trecut mai mult de jumătate din acest mandat. Ce ați reușit să faceți pentru locuitorii orașului Murfatlar? - În acest mandat s-au asfaltat mai multe străzi și s-au făcut trotuare în oraș. S-a cumpărat o autogunoieră nouă, iar sistemul de iluminat public a fost reabilitat. De asemenea, s-au făcut proiecte pentru alimentarea cu energie electrică în mai multe zone și s-a construit o nouă sală de sport. O să mai facem un parc în zona blocurilor A4, A5, la Centrala termică și B9, cu locuri de joacă. Mai avem în lucru un teren de sport în aer liber cu nocturnă și gazon sintetic, sperăm ca în această primăvară să-l terminăm. - Dar pentru locuitorii satului Siminoc? - În momentul de față, în satul Siminoc se lucrează la alimentarea cu apă pe 13 străzi, se construiește acum o nouă bază sportivă și s-a renovat Căminul Cultural. Totodată, s-a introdus rețeaua de fibră optică, iar acum oamenii au Internet și telefonie. Tot la Siminoc urmează să terminăm proiectul cu apa și canalizările, iar apoi se vor asfalta drumurile. - Ce planuri aveți în privința drumurilor? - Am și aici trei proiecte. Mai exact, vor fi modernizate 26 de străzi în Murfatlar, 13 străzi în Siminoc și Drumul Comunal 27. - Ce ne puteți spune în privința locuințelor ANL? - În cursul zilei de ieri a venit o Comisie de la Ministerul Apărării Naționale și s-a stabilit să preluăm o suprafață de trei hectare pe care urmează să se construiască 300 de apartamente ANL. Pe lângă acestea, conform PUZ-ului se vor mai construi mai multe alei, parcări și locuri de joacă. Acum suntem în faza în care așteptăm să fie finalizate celelalte proceduri și să fie dată Hotărâre de Guvern. Sper ca lucrările să înceapă la anul. - Am observat că ați reușit să aduceți în oraș multe programe cu finanțare din bani europeni. - Orașul nostru și orașul Techirghiol sunt fruntașe în privința programelor cu finanțare europeană. Doar ce s-a încheiat un astfel de proiect. Datorită acestuia, angajații Primăriei Murfatlar vor beneficia de acum încolo de echipamente IT noi, fiind achiziționate 10 calculatoare, două multifuncționale, trei imprimante, un server și mai multe licențe, aparatură care le va ușura considerabil munca în relația cu cetățenii orașului. - Ce astfel de proiecte mai aveți în lucru? - Două dintre ele sunt în parteneriat cu Primăria Sectorului 4, Primăria Curtea de Argeș și un partener din Italia, unde Murfatlarul reprezintă zona de SE. Este un program pe reconversie profesională în care vor fi incluse 800 de persoane de la șomeri, romi, și până la persoane care ies din penitenciar. Un alt proiect se numește „Dialog între Culturi” și avem ca parteneri o localitate din Bulgaria și una din Ucraina. Totodată, mai este un proiect privind utilizarea responsabilă a resurselor naturale și încurajarea dezvoltării durabile a formelor alternative de turism care este în parteneriat cu bulgarii. - Ce se va face în cadrul acestuia? - Un centru de informare turistică, un site, vom marca un circuit la Rezervația Fântânița Murfatlar, vom amenaja un loc de campare cu toalete ecologice și un traseu pentru ciclism. Va fi ceva frumos, iar proiectul începe în acest an. O să avem nouă indicatoare turistice cu o înălțime de patru metri și niște litere volumetrice pe care va scrie „Murfatlar“ care vor fi amplasate sus pe deal, așa cum au la Hollywood, Deva sau Brașov. Totodată, mai avem un program de promovare a turismului care este tot cu finanțare europeană. În cadrul acestuia, pe 11 septembrie, vom organiza „Zilele Murfatlarului” și am obținut 50.000 de euro numai pentru acest eveniment. De asemenea, mai este un proiect realizat cu bani europeni care vizează o investiție de aproximativ două milioane de euro. În cadrul acestuia se vor asfalta 10 străzi, se vor amplasa borduri, se vor face trotuare, spații verzi și mobilier urban. - Ce le transmiteți cetățenilor cu ocazia Sărbătorilor de Paște? - Sărbătoarea Învierii Domnului să le aducă sănătate, fericire, liniște sufletească și belșug!