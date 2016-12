Primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, a reabilitat şcolile din comună

Primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, a reabilitat școlile din comună

Copiii din Satu Nou, comuna Mircea Vodă, vor învăța din acest an într-o unitate școlară care a fost extinsă și reabilitată prin „Programul de Reabilitare a Infra-structurii Școlare – PRIS”.Aceasta a căpătat o nouă față atât în interior cât și în exterior. Sălile de clasă sunt mobilate cu mobilier nou, iar grupurile sanitare sunt dotate corespunzător. De asemenea, pentru buna desfășurare a activității școlare în sezonul rece, încălzirea Școlii cu clasele I-VIII Satu Nou se va face cu centrala termică achiziționată din bugetul local al comunei, iar încălzirea Școlii cu clasele I-VIII Mircea Vodă se va face cu centrala termică achiziționată prin Programul Casa Verde.Școala cu clasele I-VIII Mircea Vodă a fost și ea reparată pentru ca elevii să își poată desfășura activitatea corespunzător, până la terminarea construcției noii școli care are termen de finalizare decembrie 2012. „Primăria Mircea Vodă și Consiliul Local au acordat o atenție deosebită elevilor pentru care am dorit să creăm cele mai bune condiții în unitățile de învățământ. Copiii noștri trebuie să aibă parte de educație. Administrația locală depune toate eforturile pentru ca școlile să fie pregătite pentru elevi, în sezonul rece. Achiziționarea celor două centrale termice pentru școlile din Mircea Vodă și Satu Nou nu reprezintă un efort bugetar atât de mare, când vine vorba despre copiii noștri, dar și pentru cadrele didactice”, a spus primarul Dumitru Dedu.El a mai precizat că, prin finalizarea noii școli din Mircea Vodă este sigur că elevii și profesorii vor beneficia de condiții optime, iar la examenele naționale de anul viitor vor avea rezultate cât mai bune.