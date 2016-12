Primarul din Medgidia bagă consilierii în şedinţă

7

CE FRICA AVETI

Cosmine agaricii despre care zici tu sunt multi si ei au vazut ca in afara de a vinde si a concesiona acest primar nu a facut nimic pentru noi ,ne simtim tradati de toti cei care au fost in pnl si in psd,ce parere ai de Vladescu care pana mai ieri venea cu oamenii cu handicap in emisiune la alpfa media,care a venit la alpfa media cu preotul nostru de la nord iar acum este alaruri de Iordache ,imi este sila si ca psd-is nu voi vota usl,rusine Vladescu ca ne-ai mintit esti ca Iordache si ca Butnaru.