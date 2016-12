Primarul din Medgidia bagă consilierii în şedinţă

2

asta-i inca o hotie a lui Iordache

Mai,oameni buni,nu se mai termina cu hotiile in Medgidia? Pai caracatita batrana(adica PINTILIE),i-a vandut Bowligul lui Cioti.Acum,caracatita adulta ,a lui Iordache,ii da ce-a mai ramas.Sunteti o mare caracatita in Medgidia,V-ati intins tentaculele alea nenorocite de la Revolutie pana azi.DAR,gata,s-a terminat,noi,medgidienii suntem pregatiti si hotarati sa va taiem tentaculele in mai,cand vom merge la VOT. Va mai voteaza dracul in Medgidia,Iordache. AJUNGE! STOP CARACATITEI IORDACHENE ! avem nevoie de MOINESCU. In Medgidia nu exista altul mai bun ca Moinescu(pe care l-am tradat dar nu o sa se mai intample. Moinenescu este acela care va salva Medgidia de nenorocitele de tentacule ale caracatitei iordachene. Sa-ti fie rusine Iordache dar nu te uit nici pe tine Pintilie ca ai praduit orasul Buna scoala ai facut cu Iordache.HOTILOR!!!! hai d-le MOINESCU ,salveaza-ne!