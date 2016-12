Primarul din Medgidia a sărbătorit alături de locuitori Unirea Principatelor Române

5

urari pentru toti romanii

Priveam cu dezgust la reprezentatia din centrul orasului,la hora unirii, pe care o dansa persoana care este inca primarul, cu cativa cetateni si parca ma uitam la o parodie. Am votat aceasta tentativa de primar si acum regret pentru ca am pierdut 4 ani de evolutie si nu numai, au fost 4 ani de regres dar in iunie imi iau revansa !Afara, Iordache si acolitii lui !Poate nu va mai avea timp si dea lui Cioti terenul de 200 mp de la Rotunda pe care si-l doreste.Voi lua lectii de canto sa-i cant un cantec de adio lui Marean.DU-TE , MAREAN !