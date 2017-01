Primarul din Medgidia a felicitat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie

2

iar felicita?

De 4 ani nu stie altceva decat sa felicite bietii batrani ca sa ceara votul. In loc sa creeze locuri de munca,el felicita bietii nostri bunici ca sa-i manevreze. Lasa-i in pace Iordache pe parintii si pe bunicii nostri,ca avem noi grija de ei daca avem locuri de munca in Medgidia.Lasa-i nu-i mai pacali cu o "cupa"(a se citi pahare de unica folosinta-daca nu le-a folosit de la alt eveniment), nu-i mai pacali ca le faci biserica la Orasul Nou. De ce nu le-ai facut pana acum? Ai bagat raca intre locuitorii de la Orasul Nou, care nu-si dau seama ca cei de la VS5,VS 6,VS7 care stau aproape de locatia unde ai ales sa "faci" biserica,vor fii deranjati zilnic deoarece nu este usor ca zilnic sa-ti treaca mortii pe sub geam.Daca voiai sa faci ceva pt. ei,facea-i in 4 ani si facea-i biserica in alta locatie. Esti un mincinos notoriu si bine-ti face Pintilie ca vine sa candideze.Eu vreau locuri de munca si vreau o comunitate unita pe care nici tu nici Pintilie nu ati facut-o cat ati guvernat amaratul asta de oras.