Primarul din Mangalia promovează evenimentele turistice din sudul litoralului

cu ce bani se fac spectacolele? cu bani din impozitele de la noi,care trebuiesc bagati in lucrari de interes local? a luat-o pe urmele lui tusac? spectacole,concerte,zilele tuturor,colocvii? dece nu se repara soselele,se face un targ[pe care lau promis toti primarii],se baga utilitatile in zonele unde nu sunt? tot mandatul primarului pana acum este un spectacol inregistrat vidoe si transmis on line. as vrea sa se prezinte public contractul cu reporteri care il urmeaza peste tot si sa vada si mangaliotii facturile achitate lor si din banii cui au fost achitate.