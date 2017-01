Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a devenit liberal cu acte în regulă

Liberalii constănțeni s-au reunit, sâmbătă, la Restaurantul „Melody” din stațiunea Mamaia, începând cu ora 11.00, la petrecerea de sfârșit de an a membrilor PNL Constanța. Întâlnirea a reunit într-un cadru festiv aproximativ 600 de liberali constănțeni. Gazdă de onoare a fost președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, iar invitații de onoare europarlamentarul liberal, Ramona Mănescu, și vicepreședintele PNL, Rareș Mănescu. De la petrecerea de sfârșit de an nu au lipsit nici ceilalți parlamentari constănțeni, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni ai partidului.În deschiderea evenimentului, deputatul Gheorghe Dragomir a ținut un discurs prin care a reamintit că PNL a avut de-a lungul timpului un drum sinuos cu multe bucurii dar și cu necazuri. El a adăugat că, la acest sfârșit de an, liberalii se pot mândri deoarece PNL a dat pentru prima dată în istoria României, președintele țării, în persoana lui Klaus Iohannis și a mulțumit tuturor pentru contribuția pe care au avut-o în timpul campaniei electorale.Totodată, în cadrul evenimentului, liderul constănțean al liberalilor, Gheorghe Dragomir, a oferit diplome de excelență pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor și pentru contribuția majoră în promovarea liberalismului. De asemenea, nu au fost uitați nici liberalii constănțeni care au contribuit la promovarea liberalismului și au plecat dintre noi. Mai mult, în semn de recunoștință pentru ei, toți cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.În altă ordine de idei, liderul PNL Constanța i-a felicitat pe toți cei care, în acest an, au ales să se înscrie în PNL, moment în care a dezvăluit că primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, s-a înscris în PNL. Prezent la eveniment, edilul municipiului Mangalia a spus că nu va uita niciodată susținerea pe care a avut-o în campania electorală din partea liberalilor și, că orice ar fi fost, nu ar fi putut alege un alt partid în momentul în care s-a decis să renunțe la independența sa.„Astăzi am luat o decizie importantă pentru mine și pentru viitorul meu, în spațiul public. Am făcut pasul în politică. M-am înscris în Partidul Național Liberal. Nu mi-a fost foarte greu să iau o asemenea decizie, întrucât m-am regăsit întotdeauna în valorile și principiile liberalismului. În același timp, modelul meu de primar este al celui care până de curând a fost edilul Sibiului și liderul PNL, actualul președinte al României, domnul Klaus Iohannis. De asemenea, nu voi uita niciodată că PNL m-a susținut în alegerile din 2012, când am candidat ca independent la Primăria Mangalia. Până acum nu am mai făcut politică, dar de fiecare dată am spus că dacă la un moment dat voi face acest pas, va fi în PNL. Iată că astăzi s-a întâmplat și vreau să punctez faptul că nu m-am înscris în partidul aflat la putere, ci în acela care cred eu că mă reprezintă și pe care îl pot reprezenta, cu demnitate. Am avut toate motivele să aleg PNL și niciun motiv să aleg altfel. Am convingerea că drumul noului Partid Național Liberal, așa cum a fost el trasat de domnul președinte Klaus Iohannis, va fi unul drept, corect și în concordanță cu nevoile și așteptările românilor. Personal, sunt nou intrat în politică și cred cu tărie că o nouă generație de politicieni va putea schimba percepția opiniei publice despre clasa politică, în general”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.