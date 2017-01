Primarul din Limanu vrea să împrumute 600.000 de lei

Primarul comunei Limanu, Nicolae Iustin Urdea, spune că instituția pe care o conduce are datorii acumulate, unele dintre ele datorându-se procedurilor de execuție a canalizării de la Vama Veche, motiv pentru care dorește să contracteze un împrumut de la Trezorerie în vederea acoperirii arieratelor, adică a datoriilor mai vechi de 90 de zile.„Ordonanța de Urgență numărul 3/30 ianuarie 2013 oferă primăriilor posibilitatea realizării unor împrumuturi de la Trezorerie cu o dobândă de 5,25%. De altfel, autoritățile locale care înregistrează arierate la 31 ianuarie 2013 sunt obligate să reducă volumul datoriilor cu cel puțin 85% în termen de două luni, până la 31 martie, în caz contrar Trezoreria urmând să limiteze plățile care pot fi efectuate din contul acestora. Din aceste considerente, vom contracta un împrumut de șase miliarde de lei vechi (n.r. - 600.000 lei noi). Ne dorim foarte mult să scăpam de datorii, și dacă a apărut această posibilitate cu creditul, este o variantă foarte bună pentru a aplica și noi și să mai ieșim din impas”, a spus primarul Nicolae Iustin Urdea. Edilul din Limanu a adăugat că are multe proiecte în plan, însă dacă nu sunt bani, degeaba există dorințe, iar prioritatea pentru el și aleșii locali o reprezintă finalizarea canalizării de la Vama Veche.„Sper ca până la 1 Mai să fie gata și canalizarea în Vama Veche. Lucrarea aceasta este prioritatea numărul unu pentru noi”, a spus șeful autorității publice din Limanu.În altă ordine de idei, dacă e să faci o comparație cu ce a fost și cum arată în ziua de astăzi localitatea Limanu, primarul comunei se poate lăuda că, din punctul de vedere al infrastructurii, mai are foarte puține lucruri de făcut. Și asta deoarece, în ultimii ani, edilul și aleșii locali și-au concentrat atenția și banii din buget asupra proiectelor de infrastructură, de racordare a locuințelor la rețelele de apă și canalizare, precum și în cele de asfaltare.„Pentru satul 2 Mai, rețeaua de apă și canalizare este funcțională. În Vama Veche, tot ceea ce înseamnă lucrări de montare a rețelei de apă și canalizare s-a terminat. Singura problemă pe care o avem acum, astfel încât rețeaua să fie funcțională, este stația de pompare pentru care avem nevoie de aproximativ 700.000 de euro. Noi avem documentația pregătită, dar așteptăm să se deschidă finanțarea pe Fondul de Mediu pentru a putea depune proiectul. Avem promisiuni și speranțe că, până la 1 mai, vom avea și la Vama Veche apă curentă și rețea de canalizare”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea.Pe de altă parte, el a mai adăugat că, în acest an, dorește să finalizeze și asfal-tarea străzilor din satul 2 Mai, acolo unde, din cauza lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare, străzile au fost stricate. Ordinul de începere a lucrărilor a fost deja dat, iar termenul de execuție este de un an.