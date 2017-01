Primarul din Cernavodă cere sprijinul Comisiei Europene pentru medierea conflictului privind taxa de risc

Taxa de risc instituită de administrația publică locală din Cernavodă prin hotărâre de Consiliu Local spre finalul anului trecut și atacată în contencios administrativ de fostul prefect e departe de a intra în istorie. Și asta pentru că, în urma neînțelegerilor iscate între administrația locală și reprezentanții Centralei Nuclear-Electrice și cei ai Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cauzate de refuzul acestora din urmă de a achita această taxă, primarul orașului, social-democrata Mariana Mircea, se arată dispusă să ajungă la forurile europene pentru a rezolva această situație. Astfel, ea a declarat că, deși taxa a fost atacată inițial în contencios administrativ, dosarul fiind ulterior trimis la Curtea de Apel Constanța, va face tot ce îi stă în putință pentru a ajunge la o înțelegere cu reprezentanții CNE și SNN. Concret, Mariana Mircea spune că va apela și la alte căi decât cea strict legată de instanță, menționând că, în luna septembrie, va avea loc o întâlnire la care vor lua parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ENEF (The European Nuclear Energy Forum), precum și din partea Comisiei Europene. Primarul din Cernavodă a ținut să explice că a solicitat mediere din partea Comisiei Europene pentru că CNE și SNN au motivat refuzul lor prin faptul că taxa de poluare și risc ar fi prea mare. „Tocmai de aceea, precizez că eu sunt dispusă să discutăm, să negociem”, a adăugat șeful administrației publice locale din Cernavodă. În ceea ce privește importanța pe care această taxă de risc ar avea-o pentru bugetul local al orașului, Mariana Mircea a explicat că banii obținuți ar fi direcționați spre măsuri de protecție socială, extinderea sistemului de termoficare din oraș, investiții în calitatea apei, amenajări de mediu. Ceva mai încrezătoare decât părea în urmă cu câteva luni, având în vedere și faptul că discuțiile din aprilie dintre administrația locală și conducerea CNE eșuaseră, primarul Mariana Mircea a declarat ieri: „Sincer, sunt optimistă. De fapt, am fost așa de la început. Chiar dacă nu am găsit înțelegere la SNN. Oamenii (n.r. - locuitorii din Cernavodă), însă, așteaptă de luni de zile acești bani”. Amintim că taxa inițiată și aprobată de Consiliul Local prin Hotărârea 101 din 29 octombrie 2008 are la bază prevederile Codului fiscal art. 283, alineatul 2, care se aplică societăților al căror obiect de activitate constă în producția de energie electrică din activități nucleare și depozitarea deșeurilor radioactive. Valoarea taxei de poluare și risc a fost, inițial, stabilită la suma de 70.301.000 lei. Rămâne, însă, de văzut dacă ea va rămâne neschimbată în urma discuțiilor planificate pentru luna septembrie. Despre acest eveniment se va ști mai mult, potrivit declarațiilor primarului, la începutul lunii viitoare.