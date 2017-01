Primarul din Cernavodă are bătăi de cap cu deşeurile

Primarul din Cernavodă are bătăi de cap cu deșeurile

Consiliul Local Cernavodă s-a reunit într-o ședință ordinară în cadrul căreia au fost discutate 23 de proiecte ce figurau pe ordinea de zi. Sub titulatura „Problemele primarului”, au fost grupate mai multe proiecte despre care edilul Gheorghe Hânsă susține că sunt importante pentru locuitorii orașului. Este vorba despre promovarea proiectului „Eco Școala”, program care presupune colectarea deșeurilor mai ales de către elevi și pensionari, ceilalți locuitori fiind, conform spuselor primarului, ceva mai puțin receptivi la acțiuni de genul acesta. Hânsă a ținut să menționeze faptul că Primăria Cernavodă a câștigat un milion de euro, bani proveniți din fonduri PHARE, bani care sunt utilizați tocmai în vederea colectării deșeurilor și menținerii curățeniei în oraș. Totodată, acesta a declarat că, au avut loc controale în cartierele periferice, acolo unde s-au găsit deșeuri ne-corespunzător depozitate, controale care s-au finalizat cu aplicarea de amenzi conform legii. Hânsă a menționat, de asemenea, un eveniment care a intervenit de curând și anume ancorarea a două vase suedeze în portul de la Cernavodă. Mai puțin plăcută a fost plimbarea turiștilor suedezi pe faleza din oraș, acolo unde au avut surpriza să găsească gunoaie și moloz. Primarul a declarat că în deșeuri s-au identificat bonuri provenind de la un restaurant din oraș, căruia, ulterior, i s-a aplicat o amendă. Hânsă consideră că, pentru un oraș curat, cu deșeuri corect depozitate, este nevoie nu doar de inițiativele administrației locale, ci și de ceva mai mult interes manifestat de către locuitori. Un alt proiect discutat a fost acela legat de pregătirea locuitorilor pentru iarnă. În acest scop, Primăria Cernavodă a efectuat plata în avans a unui 1,5 miliarde de lei vechi către Centrala Atomo-Electrică, care este furnizorul de căldură și apă caldă, astfel încât locuitorii să beneficieze pe toată perioada anotimpului rece de agent termic. 