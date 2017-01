Pentru că îi place fotbalul și aleargă arbitri

Primarul din Castelu s-a pricopsit cu două săli de sport, una de la Năstase, alta de la Boc

„Copiii abia așteaptă să meargă la noua sală. Chiar îmi spuneau că i-am mințit. Că nu mai facem sala… Am întârziat într-adevăr cu proiectul, dar am avut și contestații și trebuia să respectăm termenele. Și s-a ajuns până acolo încât ziceau că nu o mai facem…”, a început să povestească primarul Nicolae Anghel, devenit celebru peste noapte după ce presa centrală a scris despre comuna cu 5.800 de locuitori și două săli de sport. „Această sală era o necesitate pentru Castelu. Avem 490 de copii la școala din Castelu și mai avem și Liceul Castelu unde avem anual câte 500-520 de copii. Această nouă sală va fi amplasată între școală și liceu astfel încât vor putea face sport aici aproximativ 1.000 de copii”, a explicat primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel. În scurt timp, Castelu se va putea lăuda cu două săli de sport: una realizată în 2004 în timpul guver-nului Năstase și una va fi ridicată în timpul guvernului Boc. Documentația pentru cea de-a doua sală de sport a fost depusă încă din 2003. Ulterior, administrația locală a schimbat amplasamentul, iar în 2007 a primit toate avizele pentru demararea proiectului. Nicolae Anghel a precizat că licitația a fost organizată în luna decembrie a lui 2009, însă au existat contestații și începerea lucrărilor a fost amânată. Primarul este acum mulțumit că s-a stabilit constructorul și, de luna viitoare, acesta se va apuca de treabă. Tot el a mai arătat că sala urmează un model tip, de 150 de locuri, așa cum vor fi și cele de la Valu lui Traian și Poarta Albă. Planuri mărețe Anghel are planuri mărețe pentru sportivii din Castelu. El se mândrește cu micuța Laura Ionela Pricop care a făcut anul acesta senzație la Campionatul European de haltere pentru cadeți, unde a cucerit trei medalii, dintre care două de aur. Laura, care are numai 13 ani, este din satul Nisipari și se pregătește cu antrenorii Mircea Roșu și Angheluș Beșleagă de la LPS „Nicolae Rotaru” - Farul Constanța. Gospodarul-șef ne-a mai dezvăluit că, în curând, Castelu va avea un nou club: „Clubul Speranța” care se va ocupa de toate activitățile cultural-sportive. „În maximum două-trei săptămâni, statutul va fi gata”, ne-a asigurat el. „Merg săptămânal la sală” Lui Nicolae Anghel îi place foarte mult sportul. Nu există săptămână în care să lipsească de la sală. „În fiecare săptămână merg la sală la Nisipari. Eu din 1986 mă ocup de fotbal. Este un hobby. Și dacă am cinci milioane de lei, patru milioane le duc acasă și unu îl dau pentru fotbal”, a mărturisit primarul. Lui îi mai place și șahul. „Care este jucător mare la șah îl înghit. Îi înghit pe toți. Mai ales pe cei de la opoziție”, a concluzionat el.