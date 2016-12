Primarul din Albeşti răscoleşte PDL-ul

Primarul din Albești răscolește PDL-ul

După ce, în urmă cu câteva zile, primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, ajunsese în pragul disperării din cauza datoriilor pe care le are instituția pe care o reprezintă, după ce a ieșit public și și-a spus necazurile, s-a mai liniștit puțin. Ieri, edilul a declarat că este puțin mai optimist, deoarece atât parlamentarii PDL de Constanța, cât și președintele PDL Constanța și prefectul județului Constanța i-au sărit în ajutor. „Vreau să se înțeleagă clar că situația în care se află Primăria Albești, care este executată silit a treia oară, este o moștenire a vechii conduceri a PSD, care a angajat lucrări peste bugetul instituției. Dacă erau datorii făcute din cauza mea, din cauza neglijenței mele, aș fi tăcut din gură și aș fi băgat capul în pământ de rușine. Eu am primit bani de la diverse ministere, însă, în momentul în care banii ajungeau în conturile primăriei, erau executați silit în contul datoriei”, a declarat primarul Gheorghe Moldovan. El a mai precizat că este puțin mai optimist, deoarece a primit promisiuni din mai multe părți că situația se va rezolva favorabil. „Aș avea nevoie de aproximativ nouă miliarde de lei pentru a scăpa definitiv de vechile datorii. Dacă aș achita acești bani, aș putea să pornesc și eu de la zero. Am stat de vorbă și cu domnul prefect Claudiu Iorga Palaz, căruia i-am explicat situația juridică în care se află instituția pe care o reprezint. De asemenea, am avut discuții cu președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, și secretarul general Tudorel Calapod, care mi-au promis că vor cere ajutorul primului-ministru Emil Boc pentru a ieși din acest necaz. Totodată, deputatul Constantin Chirilă a plecat deja la București pentru a prezenta situația celor de acolo”, a mai declarat Gheorghe Moldovan. El a mai spus că are speranțe mari că lucrurile se vor rezolva, în caz contrar fiind hotărât să-și dea demisia, deoarece nu dorește să le înșele speranțele locuitorilor comunei Albești care l-au ales în această funcție. La rândul lui, președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, a spus că a discutat cu primarul din Albești, iar acesta consideră că declarațiile făcute cu privire la demisia sa sunt făcute la supărare. „Are dreptate în tot ce spune și îi înțeleg supărarea, inclusiv declarația cu demisia cred că a făcut-o la supărare. Am avut o discuție cu el și i-am promis că mă voi implica și voi face demersuri pentru a rezolva această problemă. Sper să găsim o soluție eficientă pentru deblocarea conturilor primăriei”, a declarat Gigi Chiru. Adus în pragul disperării Primarul Gheorghe Moldovan a transmis, zilele trecute, că a ajuns la concluzia că singura soluție prin care își mai poate ajuta comuna este să demisioneze, precizând că, de când și-a preluat mandatul, se confruntă cu lipsuri, cărora a încercat să le facă față inclusiv aducând bani de-acasă. El spunea că a ajuns la capătul puterilor din mai multe motive. Pentru început, edilul a precizat că a preluat administrarea comunei din 2008, din partea PDL, după 16 ani de administrație PSD, susținând că a câștigat toate alegerile - parlamentare, europarlamentare, prezidențiale la un scor foarte bun pentru județ. Gheorghe Moldovan se plângea că, la preluarea mandatului, a constatat că localitatea Albești avea datorii de peste 20 de miliarde lei vechi, bugetul real din încasări al comunei fiind de aproximativ șase miliarde lei vechi. El pomenea și de problemele de legalitate la construirea sediului Primăriei, de lucrări de amenajare a drumurilor la care Consiliul Județean Constanța a renunțat ulterior, de imposibilitatea de a realiza extinderea rețelei de apă. El îl acuza pe fostul primar că investițiile făcute în ultimul mandat au fost executate pe bani foarte mulți și de un nivel calitativ foarte slab. „În aceste condiții, cu datorii imense moștenite de la vechea conducere, am rezistat trei ani, punând foarte mult suflet și toată energia mea în tot ce a trebuit să fac în comună, de multe ori aducând mulți bani de acasă și nu puțini, pentru deszăpeziri în două ierni grele cu utilaje de la firma băiatului meu. De asemenea, am mai susținut din banii mei diverse activități culturale, cum ar fi susținerea ansamblului folcloric la deplasări la concursuri naționale și internaționale, organizarea festivalului internațional concurs «Dobroge, mândră grădină», trei ediții la Albești, activități culturale cu ocazia fiilor satului, hram, zilele școlii etc., sponsorizarea echipelor de fotbal din comună, donarea locului pentru biserica satului Albești, cumpărarea terenului și construirea casei parohiale din Vârtop”, a enumerat primarul Gheorghe Moldovan ajutorul pe care l-a dat comunității care l-a ales.