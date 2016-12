Primarul din Adamclisi crede că prezenţa la vot în comună va fi de 40 %

Primarul din Adamclisi crede că prezența la vot în comună va fi de 40 %

Primarii PDL au primit undă verde de la partid pentru a aplica strategia boicotului. Astfel, zilele următoare, edilii vor merge ca să stea de vorbă cu oamenii cărora trebuie să le explice de ce nu trebuie să se prezinte la votul pentru referendumul din 29 iulie. În acest sens, primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea, a declarat ferm că va boicota pe linie de partid votul. „În ceea ce ne privește, noi o să boicotăm prin neprezentare. Alegă-torii vor face ce voi face și eu. Marea majoritate nu doresc să iasă la vot pentru că nu sunt de acord cu chestia asta, cu demiterea lui Traian Băsescu. Aici a fost o luptă grea pentru că sunt susținători ai PNL și PSD care nu știu cum să reacționeze. Oricum am avut alegeri acu’ o lună, mai avem și acu’, vă dați seama că nu mai are nimeni chef”, susține primarul Burcea. Reprezentantul PDL este de părere că prezența la vot nu va depăși 40%. „Din ce am văzut, oamenii de aici ar vrea ca domnul Băsescu să își ducă la final mandatul. În plus, nu am văzut la ei nicio dorință prea mare de a vota”, mai explică edilul Burcea.