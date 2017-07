Primarul Decebal Făgădău: "Parcul Arheologic este blestemul meu"

În plin sezon estival, parcul din centrul Constanței cunoscut sub titulatura de Parcul Arheologic, arată în continuare ca după război, cu tranșee, gunoaie și bălării cât casa.Dacă până anul trecut reprezentanții administrației publice locale arătau cu degetul către contestatarii licitațiilor ce vizau lucrările ce ar fi urmat să fie plătite din fonduri europene, ulterior, au fost invocate fel și fel de alte scuze.Actualmente, parcul este împrejmuit cu sârmă ghimpată și înconjurat de bălării, imagine care lasă un gust amar nu numai constănțenilor care așteaptă de ani de zile să se recreeze în acest loc, dar și turiștilor care vizitează Constanța. În interior, se pot vedea câțiva muncitori care, uneori, muncesc. În realitate, termenele de finalizare înaintate până acum de edilul Decebal Făgădău nu au fost respectate din diverse motive. Ba că a fost vremea rea de vină, ba că nu au sosit materialele de construcție din străinătate, scuze se găsesc mereu. În acest context, inițial, au fost anunțate ca termene de finalizare data de 1 mai 2017, apoi 15 iunie 2017. Ba chiar și în scrisoarea transmisă constănțenilor la începutul acestui an, primarul Decebal Făgădău le promitea constănțenilor că reabilitarea acestui parc va fi terminată în cursul acestui an.În momentul de față, cu toate că edilul Constanței nu a mai vrut să specifice un alt termen de teamă că nu ar putea fi respectat, pe plăcuța care anunță reabilitarea lucrării se poate vedea că termenul de finalizare este menționat că va avea loc la data de 23 noiembrie 2018, mai exact la 48 de luni de la începerea lucrărilor din 23 noiembrie 2016.„Cred că parcul acesta este blestemul meu! Când credeam că nu mai este mult până terminăm, a fost nevoie de regândirea sistemului de branșamente la rețeaua de apă și canalizare. Trebuie să facem alte deconturi ce urmează să fie trecute prin Consiliul Local. Acum așteptăm avizele pentru a continua lucrările”, a declarat primarul Decebal Făgădău, întrebat fiind când se vor termina lucrările la Parcul Arheologic.Așadar, o să mai dureze mult și bine până ce constănțenii își vor putea plimba, din nou, copiii sau nepoții prin parcul din centrul municipiului Constanța.Fonduri europene pierduteParcul Arheologic din Constanța, care expune în aer liber vestigiile rămase din Cetatea Tomis, din perioada romano-bizantină, ar fi trebuit să fie reabilitat și modernizat cu fonduri europene câștigate în 2013.Fonduri europene care au fost pierdute din cauza unor licitații contestate.Valoarea totală a proiectului era de 20.516.420 lei, din care contribuția proprie a municipalității ar fi urmat să fie de 448.352 lei.Anul trecut, reprezentanții administrației publice locale au explicat că lucrările au fost sistate deoarece firma care a pierdut licitația a acționat în instanță Primăria Constanța, dar și firma care a câștigat realizarea proiectului și începuse deja lucrările în parc.În luna ianuarie 2016, magistrații au admis cererea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Constanța și asocierea SC Mobitom SA - SC Pomacost SA. Practic, instanța a anulat decizia prin care oferta depusă de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL a fost declarată inacceptabilă. Mai mult, magistrații au anulat decizia privind desemnarea ofertei câștigătoare, raportul procedurii și actele subsecvente. În plus, a obligat Municipiul Constanța să reia procedura de achiziție, reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL și reluarea procedurii de selecție cu includerea ca ofertă admisibilă a ofertei depuse de asocierea SC Euromateria SRL - SC Rico SRL.Din păcate, licitația a fost contestată, din nou, de aceeași firmă, iar între timp, termenul de finalizare impus de Uniunea Europeană a expirat.Practic, pe bani europeni, se dorea ca parcul să reprezinte unul dintre punctele de atracție importante ale orașului. O escapadă în Parcul Arheologic din Constanța ar fi trebuit să însemne mai mult decât o plimbare relaxantă, deoarece vestigiile prezente reprezintă o adevărată lecție de istorie despre locul pe care este așezat. Mai mult, aleile pietonale și carosabile ar fi fost pavate cu granit și pentru că, în mod general, parcul este universul copiilor, în interior ar fi fost amenajate două locuri de joacă pentru cei mici. Nici iubitorii de sport nu erau uitați deoarece ar fi fost amenajat un loc special de fitness urban. Totodată, un loc special urma să fie pus la dispoziția iubitorilor de animale de companie. Prin acest proiect grandios, spațiul verde urma să fie îmbogățit cu 300 de arbori înalți, 218 arbuști și 22.245 metri de gard viu. Ca o noutate, parcul ar fi avut șase cișmele și două fântâni arteziene și întregul loc ar fi fost supravegheat de un sistem video.Ulterior, după pierderea fondurilor europene, lucrările la Parcul Arheologic de lângă Primăria Constanța au fost reluate în noiembrie 2016. Acestea se realizează cu fonduri ale municipalității, în valoare de 15 milioane de lei și constau în reabilitarea aleilor, un sistem nou de iluminat, amenajarea fântânilor, înlocuirea în totalitate a gardului viu, restaurarea statuilor existente în parc și aducerea unor obiecte antice de la Muzeul de Istorie și Arheologie.