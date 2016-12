Primarul Decebal Făgădău, învins de liberali. Poate are mai mult succes la primăvară

7

Stimata doamna,Carmen Mocanu

Fagadau a avut un program electoral cand a castigat elegerile din primavara.Toate partidele au prezentat cate un program.Numai ca programul lui Fagadau i-a fermecat pe constanteni.Banuiesc ca cetatenii l-au ales in cunostinta de cauza.Asa zice teoria.Pentru cei care nu cunosc programul care i-a vrajit pe constanteni le dau urmatoarea adresa de internet: (http://www.decebalfagadau.ro/programul-nostru/ ).Va rog sa rasfoiti acest program si veti vedea ca nicaieri nu sunt pomenite marile proiecte referitoare la Clubul Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța, Palatul Copiilor și Complexul sportiv Badea Cârțan.Unde a fost presedintele SSC „Farul”, Marcel Lică cand Fagadau a castigat alegerile ? Asta este inca o dovada ca habarnistii astia lucreaza dupa ureche.Ei nu au un plan unitar de dezvoltare al orasului.Daca as fi in locul dumneavoastra l-as intreba pe Fagadau care este stadiul lucrarilor la maretul pasaj rutier subteran bd. I.C. Bratianu – Dezrobirii sau la grandioasa pasarela pietonala sens giratoriu Bd. I.C. Bratianu – Dezrobirii.L-as intreba daca a facut rost de bani pentru "gradinile suspendate" de pe Bd.I.C. Bratianu.Mama lui de sarlatan ! L-as mai intreba pe Fagadau cand are de gand sa ceara finalizarea constructiilor fantoma din Peninsula(scheletii lui Mazare).Toti politrucii astia s-au invatat sa trancaneasca,sa promita vrute si nevrute in campaniile lor electorale ca nimei nu-i trage la raspundere.Va sugerez sa copiati si sa pastrati programul lui Fagadau amintit la adresa de mai sus pentru ca va fi sters in zilele/lunile urmatoare.Pastrati-l ca noi suntem uituci.Asa a procedat Mazare in cele 4 mandate.A sters tot din urma.Smecherul ala se reinventa de fiecare data.Promitea cate in stele si in Luna dar nu facea nimic din ce promitea.In schimb,era mereu castigator.Fagadau calca pe urmele lui Mazare.